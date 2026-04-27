Ciro Quiñonez reta a Giovanny Ayala a pelear en Stream Fighters 5: “Estoy listo”

La rivalidad entre Ciro Quiñonez y Giovanny Ayala volvió a ser tema de conversación a través de redes sociales, aunque esta vez en un escenario inesperado. Durante una reciente transmisión en vivo junto al streamer Westcol, creador del evento Stream Fighters, el intérprete de música popular manifestó públicamente su interés en participar en una futura edición del espectáculo y dejó abierta la posibilidad de enfrentar sobre el ring a quien ha sido su principal adversario dentro del género.

En la transmisión también participaron Jessi Uribe, Francy, Arelys Henao y Jhon Alex Castaño. Durante la conversación, los artistas recordaron el conflicto que desde hace varios años mantienen Ciro y Giovanny, una disputa que llegó a su punto más alto en 2024, cuando ambos protagonizaron una pelea en el centro comercial Gran Estación de Bogotá.

Así retó Ciro Quiñónez a Giovanny Ayala para Stream Figthers 5

Mientras hablaban sobre este evento, que reúne a creadores de contenido, influenciadores y personalidades del entretenimiento en combates de boxeo, Ciro expresó su disposición para sumarse al espectáculo. “Estoy listo para Stream Fighters”, afirmó durante la transmisión.

La declaración llamó la atención de Westcol, quien reaccionó preguntándole si realmente estaba dispuesto a llegar hasta ese punto. Ante la consulta, el cantante ratificó su postura y mencionó que sería la oportunidad perfecta para resolver sus diferencias con Giovanny Ayala.

A partir de ese momento, varios de los invitados recordaron el altercado que protagonizaron ambos artistas en octubre de 2024 en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, un episodio que se hizo viral en redes sociales y marcó uno de los momentos más tensos de la disputa.

Entre bromas, Ciro Quiñónez aseguró que había salido vencedor en aquella confrontación. Los comentarios provocaron las risas de los asistentes, entre ellos Jessi Uribe, quien mencionó que si Ciro había ganado era porque tomó por sorpresa a su rival.

Jhon Alex Castaño, por su parte, señaló entre risas que bastaba con revisar los videos de aquel día para observar cómo se desarrolló el enfrentamiento. Además, le preguntó a Ciro si, antes una eventual pelea en Stream Fighters, se presentaría con su prótesis capital o completamente rapado.

Hasta el momento, Giovanny Ayala no se ha pronunciado sobre los comentarios realizados durante la transmisión ni sobre una posible participación en Stream Fighters. Sin embargo, las declaraciones de Ciro Quiñonez han generado curiosidad entre seguidores de ambos artistas, especialmente porque el evento creado por Westcol se ha consolidado como uno de los espectáculos digitales más populares del país.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente una nueva edición, las versiones más recientes apuntan a que Stream Fighters regresaría hacia finales de 2026, siguiendo el calendario de años anteriores.

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