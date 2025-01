Clara Chía estaría en crisis por decisión de Piqué. “Llegó devastada a Cosmos”

Pese a que ya están por cumplirse tres años del anuncio de la ruptura sentimental de Shakira y Gérard Piqué y luego, se estableciera que esta fue porque él sostenía una relación clandestina con su pasante Clara Chía, misma que después se formalizó ante la familia, los amigos y por supuesto, la prensa; el triángulo compuesto por la cantante, el exdeportista y la joven relacionista pública, sigue generando noticias.

Esta semana se confirmó que Piqué se radicará temporalmente en Miami para estar con sus hijos, en vista de que Shakira está en México, alejada de ellos y preparando la que será la gira más importante de su carrera; ‘Las mujeres ya no lloran Tour’.

Piqué y Clara Chía estarían separados hasta abril

También se ha establecido que de acuerdo al pacto que la cantante colombiana y su ex hicieron, cuando firmaron la separación definitiva y hablaron de la custodia de sus hijos, fue claro que Clara no convivirá bajo el mismo techo con los pequeños Milan y Sasha, de tal manera que la relacionista pública se quedó en Barcelona, pues Piqué viajó solo. Al parecer, no habría planes de que ella se traslade a Estados Unidos mientras su novio esté en ese país.

Esta decisión de Gérard, ha generado rumores de una crisis con su novia, aunque hay quienes recuerdan que se trata de una separación temporal y acordada ya que para él, su prioridad son sus hijos y ella lo apoyaría en este aspecto.

No obstante , el reportero y paparazzi Jordi Martín reveló que no hay tal ambiente tranquilo entre la pareja y por el contrario, Chía estaría muy mal por la determinación de su novio, pues estarán distanciados por varios meses. “Ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja. Si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada”, comentó en su informe para ‘El Gordo y la flaca’ el programa de Univisión.

Recordemos que Jordi también es el reportero que tuvo un pleito legal con Clara y la respuesta de la ley española es que él debe mantenerse alejado de ella, para no generarle estrés ni ansiedad.

Volviendo al informe de Jordi mencionó que Piqué vivirá en Miami hasta abril: “Se ha separado momentáneamente de Clara Chía por culpa indirectamente de Shakira. Shakira llama a Gerard Piqué y le dice: ‘Gerard necesito que te vengas a Miami y te quedes al cuidado de los niños”, contó Martin.

“No se lo ha tomado nada bien. Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum”, mencionó Jordi, sobre la posición de Chía.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula