Claudia Bahamón tuvo “encontrón” con participante de ‘MasterChef’: “Un momento difícil”

Este martes 21 de julio llegó a la pantalla de RCN la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que es nuevamente conducida por Claudia Bahamón, donde los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso pondrán a prueba las habilidades y destrezas culinarias de los 24 participantes que incluyen presentadores, periodistas, comediantes, actores, creadores de contenido, deportistas y comediantes. Como venían anunciado desde hace varias semanas, esta edición será la más exigente de todas y contará con nuevas reglas y dinámicas.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón en ‘MasterChef Celebrity’?

Horas antes del estreno de la nueva temporada, el programa Buen Día Colombia tuvo como invitados a algunos de los participantes del reality culinario, entre ellos, Sebastián Villalobos y, a través de una videollamada, a Claudia Bahamón, la anfitriona del programa.

Durante la charla, el creador de contenido y la presentadora revelaron una particular situación que vivieron en una de las grabaciones. Bahamón, quien es arquitecta de profesión, dijo: “Sebastián y yo tuvimos nuestro encontrón. Esto es real y se acordarán de mí en dos capítulos”.

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Los conductores del matutino quedaron sorprendidos con la declaración de Claudia, quien, entre risas, comenzó a dar más detalles de lo que ocurrió y que próximamente los televidentes podrán ver a través de la pantalla: “Esta es la primera vez en todas estas temporadas de MasterChef; es más, de mi vida en televisión que he recibido un golpe. Fue un momento muy difícil”.

Aunque no reveló cómo se dio el incidente, sí dijo que le dejó señales físicas. “Esto no lo estuviera diciendo si no fue verdad. Con intención o sin intención, lo que sea, ustedes lo juzgarán. Me quedó morado. Fue en la cara. Yo ya hoy me río, yo ya estoy bien. Ya nos arreglamos, pero nos costó un ratico”.

Claudia contó esa anécdota con una evidente sonrisa, por lo que se desconoce si, probablemente, se haya tratado de alguna broma o si haya sido 100% real. Lo cierto es que los fanáticos del programa ya comenzaron a conocer los primeros detalles de esa temporada que ya comenzó a mostrar la personalidad de cada celebridad en la cocina más famosa de Colombia.

Por otro lado, Bahamón dio otros detalles de lo que se podrá ver en esta edición: “Creo que es la temporada en la que más camaradería he sentido de todos (…) Hicieron un buen trabajo; se metieron en la película, se volvieron cocineros…me encantó. Eso es lo más bonito de MasterChef… Al final sale la vulnerabilidad del ser humano y terminan mostrándose tal cual son. Todos son muy valientes de estar allá”.