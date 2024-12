Comediante del ‘Festival Internacional del Humor 2024′ murió poco antes del estreno

El Festival Internacional del Humor 2024 se estrenó este 23 de diciembre por la señal de Caracol Televisión. Sin embargo, en medio del lanzamiento se conoció la triste historia de uno de los invitados internacionales, quien participó en las grabaciones, pero no alcanzó a ver la producción al aire.

Se trata del comediante mexicano Eleazar del Valle, mejor conocido como Kompa Yaso, quien falleció recientemente a la edad de 53 años.

¿De qué murió el Kompa Yaso, del Festival Internacional del Humor?

El pasado 17 de octubre, Eleazar del Valle murió en un hospital de México, donde estuvo hospitalizado un par de días tras sufrir un derrame cerebral que, incluso, lo mantuvo en coma inducido.

“Nos fuimos en ambulancia, él ya iba inconsciente y llegando al hospital lo entubaron y lo sedaron de todas maneras... eran como las siete de la noche y él estaba en una habitación diferente, escuché un grito y un golpe de que se cayó, entonces llegué y lo encontré ya inconsciente”, relató Alicia del Valle, hermana del Kompa Yaso, en una charla con De Primera Mano.

Arturo Oriak, colaborador del programa de espectáculos Sin Lisonja, también se refirió al estado de salud del cómico mexicano, quien habría muerto en medio de una fuerte crisis económica, al parecer, por los caros tratamientos que costeaba para una insuficiencia renal que padecía.

“Su hermana Alicia estaba solicitando ayuda, donativos, que la gente sea filantrópica con la familia porque no cuentan con los recursos para los servicios funerarios (...) “Cuando lo conocí hace tres años, ya estaba luchando contra sus problemas de salud y buscando oportunidades laborales, pero sus tratamientos eran muy costosos”, explicó el comunicador.

La historia del Kompa Yaso

Este personaje, caracterizado por siempre tener un antifaz que cubre gran parte de su rostro, nació de forma imprevista y como parte de un programa de televisión.

“Surgió en un ‘reality’ que se llamaba ‘Tengo Talento, Mucho Talento’ y ofrecían 100.000 dólares al ganador. Me sonó llamativo, pero no quería que se me viera la cara. Fue un amigo que me dijo que me fuera de payaso y me regaló la máscara”, detalló el comediante en su momento.

La muerte de Kompa Yaso deja un vacío en el mundo del humor, pero su legado de risas y su peculiar estilo permanecerán en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su trabajo. Cabe recordar que su presentación en el Festival Internacional del Humor 2024 fue una de las últimas que realizó el mexicano este año y, desafortunadamente, falleció antes de verla al aire.