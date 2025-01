Condena de Epa Colombia: así era la vida Daneidy Barrera antes de su captura

La polémica ha acompañado a Epa Colombia siempre. La influencer, cuyo nombre de pila es Daneidy Barrera Rojas, se ha caracterizado por hablar sin filtro y ser muy espontánea. Ahora una de sus acciones del 2019, cuando se dejó llevar por su sentimiento de frustración de aquel momento, le está cobrando factura.

La reconocida empresaria capilar fue capturada saliendo de su salón de belleza por hechos ocurridos en ese año. “Ay amiga, estoy muy triste, me vine a trabajar en la peluquería todo el día e iba saliendo ya para mi casa y me cogieron los del CTI, que yo tengo una orden de captura y me iban a coger y yo les dije que esperaran a que mi abogado estuviera”, dijo ‘Epa Colombia’ mientras lloraba, frente a la cámara y mediante sus redes, luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial.

Entre lágrimas Epa Colombia dio a conocer que sería capturada Fotografía por: Captura de pantalla

Recordemos que la influencer tomó un martillo del Transmilenio de Bogotá y destruyó parte de una estación de ese sistema, al tiempo que ella misma se grabó y emitió. La condena que le fue impuesta es de 5 años y 2 meses y es la última instancia tras la apelación en el Tribunal Superior de Bogotá.

Para Epa, su pareja y los seguidores de la influencer, que tan solo en Instagram suman más de cinco millones de followers, la noticia ha sido sorpresiva.

Justamente Epa estuvo en la redacción de Vea, poco antes de convertirse en madre por primera vez y no solo habló de su rol como influencer, sino que dejó ver sus planes como empresaria, como mamá y pareja de Karoll Samantha Barbosa, con quien tuvo a la pequeña Daphne Samara, quien cumplirá un año en abril próximo.

Los negocios de Epa Colombia: keratinas, propiedades y más

SI bien es cierto que Epa Colombia es una influenciadora muy reconocida, también lo es que su faceta como empresaria capilar es lo que le ha permitido amasar un capital importante. Las keratinas de Epa son muy populares y tiene puntos de venta en varias ciudades colombianas.

En su charla con Vea mencionó que ella ha procurado diversificarse y no solo vende las mencionadas keratinas, sino que también ha invertido en finca raíz y en un tiempo también estuvo muy dedicada a la publicidad en redes sociales.

En charla con Eva Rey, Barrera reveló que tiene más de 500 empleados en las distintas áreas de sus negocios. La faceta de empresaria de Daneidy data del 2018 cuando regresó del Mundial celebrado en Rusia y montó su emprendimiento. “Yo vivo de los arriendos de las propiedades que me he podido comprar con mis keratinas (…) Tengo como siete propiedades en Bogotá y Medellín, además de las keratinas”, agregó Barrera Rojas a Rey.

Sobre las metas había declarado que su intención era ampliar la cobertura de su negocio y por qué no, la internacionalización de sus productos.

Los planes de Daneidy Barrera truncados por la cárcel

Sobre su vida sentimental, Epa, que lleva tres años de relación con Karoll, mencionó a Vea su intención de tener un segundo hijo. Lo único que cambiaría con relación a la primera niña, sería que sería su novia quien lo llevaría en el vientre, pues el embarazo de Daphne le pareció bastante complejo.

Epa y Karol se conocieron a los 14 años en el colegio, por algún tiempo se mantuvieron distanciadas y luego, la influencer la buscó y comenzaron la relación sentimental. Pudieron convertirse en madres, gracias al método de inseminación artificial llamado Ropa.

Los planes de Epa y Karol también incluyen un matrimonio, incluso Epa ya le había entregado el anillo a su pareja.

“Pareja somos hace dos años, pero nos conocemos hace 14 años, estudiamos juntas”; dijo Karol el año pasado a Vea. “Yo estaba en otro colegio y me sacaron y me tocó un privado y apenas yo vi a Karol a mí me encantó”, recordó Epa y adicionó: “sentí que era el amor de mi vida, era la niña más linda que yo había visto”.

Ahora con la captura de Epa, quien permanece en las instalaciones de la Fiscalía, los planes de ampliación del negocio capilar, boda y segundo hijo estarán en pausa.

