Confirman la muerte de la reina Skarlent Rodríguez y su novio tras terremotos en Venezuela

En las últimas dos semanas, Venezuela ha sido sacudida por una serie de terremotos devastadores que han dejado a su paso miles de muertos y heridos, así como una huella de destrucción en diversas regiones del país. Entre las víctimas se encuentran reconocidos actores, actrices, músicos, reinas de belleza y otras personalidades del espectáculo, cuyas trágicas muertes han dejado a la industria del entretenimiento y a millones de fans en estado de shock. La tragedia también ha afectado a ciudadanos extranjeros y ha forzado a miles a abandonar sus hogares, mientras las labores de búsqueda y rescate siguen en medio de los escombros.

¿Quién era Skarlent Rodríguez, la reina que fue hallada sin vida?

Después de varios días de intensa búsqueda, la familia de Skarlent Rodríguez confirmó su muerte en La Guaira, una de las zonas más afectadas por la tragedia. A través de un comunicado se informó el desenlace de la reina de belleza, quien fue hallada junto al cuerpo de su novio: “Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en la búsqueda de nuestros seres amados Skarlent Rodríguez y José Castro. Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida (...) uno al lado del otro, juntos hasta el final”.

La familia agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda bajo los escombros: “No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles”.

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La modelo venezolana, de 23 años, había logrado hacerse un nombre en el mundo de los certámenes de belleza tras ser coronada como Miss Grand Orlando 2025. Este título no solo catapultó su carrera como modelo, sino que también la convirtió en una embajadora de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Además de su participación en concursos, dedicaba su tiempo a actividades comunitarias y a promover la rica cultura de su país. La joven desapareció el 24 de junio, cuando unos fuertes terremotos causaron el colapso del edificio donde vivía con su pareja en Catia La Mar, en el estado La Guaira, una de las áreas más golpeadas por la emergencia. Desde ese día, familiares, amigos y voluntarios comenzaron una búsqueda incansable, llenos de esperanza de encontrarla con vida.

Familiares de Skarlent Rodríguez piden ayuda para cubrir gastos funerarios

Tras confirmar el deceso de la modelo, sus familiares pidieron la solidaridad de los seguidores y compatriotas que puedan ayudar para reunir fondos económicos para darle el último adiós a ella y a su novio. “Hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela. Cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa. Y si no puedes donar, compartir esta campaña es una ayuda inmensa”, se lee en el mismo comunicado que fue publicado a través de redes sociales.