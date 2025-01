Conocida actriz está en crisis: perdió sus ahorros y busca trabajo como chofer

Cynthia Klitbo es una actriz mexicana a quien se le recuerda por su participación en más de 50 producciones de televisión, así como en una decena de películas. Teresa, El privilegio de amar, La dueña, Médicos: línea de vida, Secretos de villanas y La rosa de Guadalupe, algunos de sus proyectos más conocidos.

Sin embargo, la mujer de 57 años atraviesa por una fuerte crisis económica, pues hace poco se esfumaron los ahorros de sus cuatro décadas de trabajo. Así lo dio a conocer a través de una transmisión en vivo de redes sociales con la que sorprendió a propios y extraños.

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

De acuerdo con lo expuesto por la actriz, sus problemas iniciaron en noviembre pasado, cuando recibió una llamada con la que resultó siendo víctima de estafa. Según dijo, delincuentes se hicieron pasar por trabajadores de su banco y, tras obtener las claves necesarias durante la conversación, le vaciaron las cuentas.

“Yo hablo inglés, pero sí me hablan tan rápido, yo no entiendo. Entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido. Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”, reveló en el programa De Primera Mano.

@pozainforma ¡Lamentable! CynthiaKlitbo compartió que fue víctima de un robo cibernético que la dejó sin sus ahorros. A través de sus redes sociales, expresó su preocupación, ya que este dinero estaba destinado a cubrir los gastos de la educación de su hija: “Los bienes son para solucionar los males”, agregó, pues asegura que usará sus joyas para estabilizar lo inmediato. Por javierpoza 📹IGCynthiaKlitbo ♬ sonido original - PozaInforma - PozaInforma

El robo del que fue víctima, sumado a la falta de oportunidades que experimenta actualmente en la actuación, hicieron que Cynthia Klitbo buscara nuevos horizontes lejos de las cámaras.

“Yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros o a vender en hospitales. Tengo manitas y no solo cocino bien sabroso, sino que sé limpiar perfecto. Además, tengo un coche que aguanta para hacer servicios de Uber. Si la veo negra yo creo que me pongo a trabajar en Uber ¿Cuál es el problema?”, comentó la figura mexicana en redes sociales.

Aunque Cynthia Klitbo lamentó lo ocurrido con su dinero, también quedó en evidencia que asumió la situación de la mejor forma posible. Razón por la que recibió una gran cantidad de elogios por parte de la comunidad internauta.

Las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo las encuentras aquí

“Ya fui y vendí un reloj que quería mucho y ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles (...) Ya les dije, si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo”, concluyó la actriz.