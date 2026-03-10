Corey Harrison, de ‘El precio de la historia’, sufrió grave accidente en México

Corey Harrison, reconocido por su participación en el reality Pawn Stars, conocido en español como El precio de la historia, está pasando por un momento difícil de salud tras sufrir un grave accidente en México que le dejó con serias lesiones en su cuerpo. El empresario, también conocido como “Big Hoss”, es recordado por los fanáticos gracias a frases icónicas del programa, como el famoso meme “No lo sé Rick, parece falso”. El accidente ocurrió mientras disfrutaba de su tiempo en el Caribe mexicano.

¿Cómo fue el accidente de Corey Harrison?

Harrison resultó gravemente herido tras sufrir un accidente de motocicleta mientras se encontraba en Tulum, México. El impacto fue tan grave que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital para recibir atención médica inmediata. De acuerdo con los informes médicos, el empresario sufrió 11 costillas rotas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y hemorragia interna, lesiones que obligaron a los especialistas a mantenerlo en el hospital durante varios días mientras evaluaban posibles complicaciones. Las fracturas en el tórax generaron una gran preocupación entre los médicos, ya que afectaron su respiración y requirieron un seguimiento constante.

El empresario, famoso por su frase ‘No lo sé Rick, parece falso’, enfrenta un largo proceso de recuperación tras sufrir graves lesiones. ¿Qué le ocurrió? Fotografía por: Instagram

“Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en The Corey Harrison Show. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”, dijo Corey a través de sus redes sociales.

La situación se complicó aún más cuando Harrison decidió dejar el hospital antes de terminar su tratamiento, todo por los altos costos de la atención médica. Poco después, mientras intentaba recuperarse en su casa en Tulum, sufrió una caída drástica en sus niveles de oxígeno, lo que volvió a encender las alarmas sobre su salud. Frente a esta situación, tuvo que retomar su tratamiento médico y seguir con un proceso de recuperación que incluye descanso, chequeos médicos y rehabilitación.

¿Corey Harrison enfrenta dificultades económicas?

Los gastos médicos superaron los 100.000 dólares, lo que llevó a amigos cercanos del empresario a lanzar una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a cubrir las facturas del hospital. La iniciativa desató un debate en las redes sociales, especialmente después de que Rick Harrison, su padre y también figura del programa, comentara que él ya había contribuido a cubrir parte de los gastos médicos de su hijo. “Pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que sacara el GoFundMe. Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas”.

¿Quién es Corey Harrison?

La popularidad de Corey Harrison con el reality Pawn Stars, transmitido por el canal History Channel. El programa mostraba el día a día de una casa de empeños, donde se llevaban a cabo negociaciones con clientes que llevaban objetos históricos, coleccionables y artículos curiosos para vender o empeñar. Dentro del show, Harrison trabajaba con su padre, Rick Harrison, y durante muchos años también compartió pantalla con su abuelo, Richard Benjamin Harrison, quien se convirtió en uno de los personajes más entrañables del programa hasta su fallecimiento en 2018.