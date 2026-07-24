Crece polémica de Rosalía en Argentina: cancelan homenaje tras publicación sobre el Mundial

El pasado 19 de julio se disputó la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina y se quedó con el título. La victoria desató una ola de celebraciones en redes sociales por parte de aficionados y figuras públicas, entre ellas la cantante Rosalía, quien terminó envuelta en una inesperada controversia que provocó fuertes críticas en el país sudamericano.

Lo que parecía ser una simple historia compartida en Instagram terminó convirtiéndose en el detonante de una ola de comentarios en contra de la artista catalana. En cuestión de horas, el episodio escaló hasta generar llamados al boicot de sus conciertos, cientos de mensajes de odio en redes sociales e incluso la cancelación de un homenaje musical que estaba programado en Argentina.

¿Por qué surgió la polémica entre Rosalía y Argentina?

La controversia comenzó cuando Rosalía compartió en sus historias de Instagram una publicación de Mia Khalifa, una antigua actriz de cine para adultos que celebraba el triunfo de España sobre Argentina. En el video sonaba ‘La Perla’, una de las canciones de la intérprete española, mientras aparecía un mensaje dirigido a los argentinos que fue considerado ofensivo por numerosos usuarios:

“Como suena la vida ahora que ‘las perlas’ han sido derrotadas”.

El texto que acompañaba la publicación hacía referencia a la derrota de la selección argentina con un tono de burla, lo que llevó a muchos internautas a interpretar que Rosalía respaldaba ese contenido al compartirlo desde su cuenta oficial. Aunque la cantante únicamente replicó la historia, esto fue suficiente para que miles de usuarios reaccionaran en su contra.

Las críticas no tardaron en multiplicarse. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de rechazo, insultos y llamados a boicotear sus próximos conciertos en Argentina. Incluso algunos seguidores manifestaron que devolverían sus entradas, mientras otros cuestionaron a la artista por, según ellos, faltarles el respeto a los aficionados argentinos.

Ante la magnitud de la polémica, Rosalía eliminó la historia y publicó un mensaje para explicar lo sucedido. La cantante aseguró que compartió la publicación únicamente porque en el video sonaba una de sus canciones y afirmó que no había leído el texto que la acompañaba.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía. Mala mía. Solo tengo amor por Argentina”, escribió la artista, acompañando el mensaje con la bandera del país sudamericano y ofreciendo disculpas por el malentendido.

Cancelaron homenaje dedicado a Rosalía en Argentina

La controversia no solo se quedó en las redes sociales. En la ciudad de Córdoba, Argentina, estaba previsto un homenaje sinfónico dedicado al repertorio de Rosalía en el Museo Metropolitano de Arte Urbano, pero la actividad fue cancelada tras la ola de reacciones que desató la polémica.

Los organizadores explicaron que el evento había sido planeado con meses de anticipación y que la cantante no tenía ningún vínculo con su realización. Sin embargo, aseguraron que el clima de hostilidad generado en redes sociales hizo inviable continuar con la programación.

Pese a las disculpas públicas de la artista, la controversia continúa generando debate entre sus seguidores. Mientras algunos aceptaron su explicación y consideraron que se trató de un error involuntario, otros mantienen las críticas y el rechazo por haber compartido una publicación interpretada como una burla hacia Argentina.

Fotografía por: ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

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