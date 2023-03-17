¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan este fin de semana? Esto se sabe

En agosto del 2025, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron tras nueve años de relación. De acuerdo con medios internacionales, el anillo, que es un diamante de más de 40 quilates montado en platino, está valorado entre 6 y 12 millones de dólares.

En febrero de este año, el también jugador del Real Madrid reveló en una entrevista con Piers Morgan: “Ella me había dicho alguna vez que quería un anillo con una piedra grande, y me aseguré de encontrar el que le gustara. Una de las cosas que amo de Gio es que no le importó el anillo. Sólo me preguntó si era honesto, y le dije que sí, que la amaba y quería casarme con ella”.

¿Cuándo se casan Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Una vez se comprometieron, se comenzó a especular sobre la posible fecha de la unión. Según se había rumorado, la boda se realizaría después del Mundial. En los últimos días, han surgido nuevas especulaciones que apuntan a que la pareja, supuestamente, contraerá nupcias este sábado 1 de agosto.

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Todo surgió luego de que el programa portugués V+Fama viralizara una foto de una tarjeta de invitación con algunos supuestos datos de la celebración. En la imagen dicen que el matrimonio se realizaría este sábado a las 05:00 p. m. en Quinta da Regaleira, en Sintra, Portugal. De igual manera, se lee: “Juntos con sus familias, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez requieren el honor de su presencia en la celebración de su matrimonio”.

De acuerdo con la revista Hola, ese lugar estará abierto al público este sábado 1 de agosto. Los turistas podrán hacer su recorrido con normalidad. Además, en horas de la noche, está programado el espectáculo A todas As Mulheres, de Silvana Peres, por lo que tampoco sería posible realizar un evento de tal magnitud como el matrimonio de uno de los mejores jugadores del mundo. Así las cosas, esta tarjeta sería falsa, hecha, al parecer, con inteligencia artificial.

Por ahora, no hay confirmación de una fuente oficial, cercana a la pareja, que asegure que la boda se llevará a cabo este fin de semana. De igual manera, en el pasado Cristiano había revelado su intención de realizar una ceremonia privada, pues Georgina “no es una persona a la que le gusten las fiestas grandes”. Así que, por ahora, se desconoce el día y la hora del que sería uno de los matrimonios más comentados del mundo del espectáculo. Por estos días, el futbolista y la modelo se encuentran de vacaciones junto a sus hijos. Así ha quedado registrado en las redes sociales de Rodríguez, quien ha mostrado varias fotografías compartiendo en familia en la playa.