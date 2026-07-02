Cristina Hurtado pide perdón por comentarios sobre Lumumba Vea, famoso hincha del Congo

Tras el debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la República Democrática del Congo, la presentadora Cristina Hurtado quedó en el centro de una inesperada controversia por un comentario que publicó en sus redes sociales sobre Lumumba Vea, el reconocido aficionado congoleño que se hizo viral por asistir a los partidos caracterizado como una estatua.

Durante el encuentro, la antioqueña compartió un mensaje en el que calificó de “raro” al hincha y sugirió, en tono de especulación, que su presencia podía tener relación con el desempeño del arquero rival y con las dificultades de Colombia para marcar. La publicación generó críticas porque numerosos usuarios consideraron que alimentaba estereotipos sobre la cultura africana y desconocía el significado histórico de la representación del aficionado.

Ahora, después de varios días de cuestionamientos en redes sociales, Cristina Hurtado publicó un video en el que ofreció disculpas por sus palabras y reconoció que tanto su comentario inicial como la forma en que respondió posteriormente no fueron adecuados.

Las disculpas de Cristina Hurtado por los comentarios sobre Lumumba Vea

Tras la primera ola de críticas, la paisa explicó que desconocía quién era Lumumba Vea, nombre con el que es conocido Michel Nkuka Mboladinga, un aficionado que rinde homenaje al líder independentista Patrice Lumumba al permanecer inmóvil durante los partidos vestido como él. Sin embargo, sus explicaciones también provocaron nuevas reacciones cuando afirmó que no le interesaba conocer “la historia de independencia de los países de África”, salvo que existiera un motivo cercano a su vida para hacerlo.

Esa declaración fue ampliamente cuestionada y reavivó el debate en redes sociales. Aunque Cristina Hurtado insistió en que nunca pretendió burlarse de otra cultura, numerosos usuarios consideraron desafortunadas sus palabras y le reprocharon la forma en que respondió a la controversia.

Ahora, en un nuevo video publicado este 1 de julio, la presentadora aseguró que atravesó días de reflexión antes de decidir pronunciarse públicamente. Además, negó que hubiera existido una intención de ofender.

“Sentía que les debía algo más que el silencio; les debía una explicación (...) Jamás existió en mí la intención de burlarme de una cultura, o de ofender a un pueblo, o de minimizar una historia. Nunca pasó eso por mi mente”, afirmó.

Cristina Hurtado reconoció, además, que respondió desde la frustración por los señalamientos que recibió en redes sociales y admitió que eso influyó en sus palabras. “Esa emoción hizo que mi forma de expresarme realmente no fuera la adecuada, y lo reconozco. Eso explica un poco el contexto, pero no lo justifica”, señaló.

La presentadora concluyó ofreciendo disculpas públicas a quienes se sintieron ofendidos. “En este momento pido perdón de corazón a todas las personas que ofendí. Esa no era mi intención, y lo siento”, dijo. Asimismo, aseguró que la controversia le permitió conocer más sobre la historia de la República Democrática del Congo y expresó su admiración por el legado de las culturas africanas en la identidad colombiana.

El respaldo de Josse Narváez a Cristina Hurtado

Tras la publicación del video, su esposo, el presentador Josse Narváez, también reaccionó públicamente con un mensaje de apoyo en sus redes sociales. Allí resaltó la historia de vida de Hurtado y el esfuerzo que, según dijo, ha hecho para construir su carrera profesional.

“Conozco tu corazón, tu historia, tu disciplina y el esfuerzo con el que has construido cada paso de tu camino. Sé de dónde vienes, de los retos que enfrentaste desde muy niña y de cómo, con estudio, disciplina, constancia y una determinación admirable, has ido abriéndote camino poco a poco”, escribió el también cantante.

Por último, Josse Narváez destacó la decisión de su esposa de ofrecer disculpas por la controversia. “Quiero reconocer también tu humildad para pedir perdón, aprender y seguir adelante, sin perder nunca tu esencia ni tus valores”, expresó. Finalmente, aseguró que tanto él como sus hijos se sienten “profundamente orgullosos” de Cristina Hurtado y de su trayectoria.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí