¿Cuándo es la Velada del año VI de Ibai Llanos? Duelos, fechas y artistas confirmados

La velada del año VI, organizada por Ibai Llanos, es uno de los eventos más esperados del entretenimiento digital donde se reúnen miles de aficionados para disfrutar de una combinación de boxeo, música y espectáculo. Desde su creación en el 2021, este proyecto del famoso streamer español, ha roto récords de audiencia en Twitch consolidándose como uno de los espectáculos más vistos del mundo.

¿Cómo ver la Velada del año VI? Esta es la fecha

La fecha programada para este evento es el próximo 25 de julio en el Estadio de la Cartuja en Sevilla, España. El recinto, que puede albergar a unas 80.000 personas, ha sido seleccionado de nuevo porque permite que el espectáculo se extienda hasta la madrugada, algo que otros estadios en España no permiten debido a sus restricciones de horario. Esto significa que el evento podrá ofrecer cerca de ocho horas de combates, actuaciones musicales y una gran producción audiovisual.

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Como en años pasados, se podrá ver gratis en el canal oficial de Twitch de Ibai Llanos, lo que permitirá que millones de personas de todo el mundo disfruten en vivo tanto de los combates como de las actuaciones musicales. El evento comenzará a las 07:00 p. m. en España, y se espera que dure varias horas, ya que hay múltiples peleas y presentaciones en la agenda.

Todos los combates de la Velada del año VI

En esta oportunidad, el evento contará con diez enfrentamientos.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Cleerss vs. Natalia MX

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Cero Arias vs Viruzz

Samy Rivers vs Roro

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Yo Soy Plex vs. Fernanfloo, el primer main event

IlloJuan vs. The Grefg

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la Velada del año VI?

A menos de un mes para el gran evento, Ibai ha comenzado a revelar los primeros nombres del cartel musical. Los artistas confirmados hasta ahora son:

Anuel AA

Juanes

Bad Gyal

Yandel

Lucho RK junto a La Pantera.

Además, el streamer ha anunciado que aún quedan cinco artistas sorpresa por revelar. Algunos de ellos estarán acompañando a los boxeadores durante sus entradas al ring, una tradición que ha dejado momentos inolvidables las ediciones pasadas. Uno de los regresos que ha generado más conversación es el de Anuel AA, quien volverá a subirse al escenario tras su actuación polémica en la edición de 2024, que estuvo marcada por retrasos y problemas técnicos.