¿Cuántos años tiene Carolina Cruz? La presentadora de ‘Día a Día’ celebra su cumpleaños

Este 12 de junio es un día muy especial para la presentadora y modelo colombiana Carolina Cruz, quien celebra un año más de vida rodeada del amor de su familia, amigos, colegas y los millones de seguidores que han estado a su lado durante su carrera en la televisión nacional.

Edad de Carolina Cruz

La vallecaucana, originaria de Tuluá y nacida el 12 de junio de 1979, está cumpliendo 47 años en 2026, consolidándose como una de las personalidades más queridas del entretenimiento colombiano. A lo largo de más de 20 años, ha forjado una carrera exitosa como modelo, empresaria y presentadora.

Con motivo de su cumpleaños, las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación para la presentadora. Sus seguidores, colegas y amigos no dejaron pasar la oportunidad de expresar su admiración y desearle un nuevo año lleno de salud, éxitos y mucha felicidad. “Que Dios y la vida te bendigan siempre, eres y serás la más top”, “feliz cumpleaños a las más hermosa, talentosa, guerrera, empática, fuerte, con un corazón enorme. Caro disfruta tu día y sigue brillando con luz propia”, “que Dios y el universo te sigan bendiciendo Caro”, “que Dios y la vida te bendigan siempre, eres y serás la más top”, “feliz bendecido cumpleaños, Dios la bendiga siempre”.

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¿Quién es Carolina Cruz?

La presentadora comenzó su aventura en el mundo del entretenimiento al participar en el Concurso Nacional de Belleza en 1999, representando al Valle del Cauca. Desde ese momento, su carrera ha ido en constante ascenso. A lo largo de los años, ha hecho parte de importantes programas televisivos, tanto en noticieros como en magazines. Hoy en día es una de las presentadoras más destacadas del programa matutino Día a Día, donde comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas.

Cruz no solo se ha limitado a la televisión, también ha emprendido exitosos proyectos empresariales y se ha convertido en una influyente creadora de contenido en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, su rol como madre y mensajes inspiradores sobre el bienestar.

En su vida personal, Carolina es madre de Matías y Salvador, quienes nacieron de su relación con el actor Lincoln Palomeque. A menudo, en sus redes sociales, comparte momentos especiales de su familia y reflexiones sobre la maternidad, una parte de su vida que ha sido muy comentada por sus seguidores.