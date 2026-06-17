Daddy Yankee perdió batalla legal con su exesposa Mireddys González

La batalla legal entre el reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González ha dado un nuevo giro, ya que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tomó una decisión que no favorece al artista en el proceso de división de bienes tras su divorcio, que se oficializó en diciembre de 2024. Esta resolución supone un duro golpe para el intérprete de Sonríele a la vida quien ha agotado todas las instancias judiciales en su intento por revertir decisiones anteriores.

¿Qué pasó con Daddy Yankee?

La expareja estuvo casada durante casi 29 años y juntos construyeron un imperio económico que ahora se encuentra en medio de una complicada batalla legal. Según reportes de medios puertorriqueños, Daddy Yankee se presentó inicialmente en el Tribunal de Primera Instancia para cuestionar algunas decisiones sobre la distribución de sus bienes. Después de recibir un fallo en su contra, llevó el caso al Tribunal de Apelaciones y luego al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Sin embargo, las tres instancias coincidieron en respaldar los derechos de Mireddys González en la sociedad de bienes gananciales que existió durante su matrimonio.

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El abogado Pablo Lugo comentó que la disputa se centra en los bienes acumulados a lo largo de casi tres décadas de matrimonio, argumentando que ambos tienen derechos sobre el patrimonio que construyeron juntos. Según el jurista, la decisión del Supremo es definitiva para este reclamo específico y no se pueden presentar más apelaciones en el sistema judicial puertorriqueño. Además, se supo que González ha solicitado una compensación provisional de cinco millones de dólares y un pago mensual mientras se resuelven otros procesos relacionados con la liquidación de bienes.

¿De cuánto es la fortuna de Daddy Yankee?

La fortuna que Daddy Yankee ha acumulado a lo largo de más de 30 años en la música es uno de los puntos centrales de este conflicto. Este artista es considerado una de las figuras más influyentes en la historia del reguetón, y ha generado ingresos no solo a través de su música, sino también gracias a sus inversiones, acuerdos comerciales y la administración de sus propias empresas. De acuerdo con los informes judiciales que han sido citados por medios de Puerto Rico, el patrimonio en disputa se estima en alrededor de 500 millones de dólares, lo que convierte este proceso en uno de los divorcios más mediáticos y costosos en la industria musical latina. Aunque la reciente decisión judicial representa un gran triunfo para Mireddys González, aún hay otros procesos legales en curso relacionados con las empresas y finanzas del artista. Por lo tanto, parece que la batalla legal entre ambos está lejos de llegar a un final definitivo.

El cantante Daddy Yankee camina hacia una audiencia, en cercanías del Tribunal Federal en San Juan (Puerto Rico). Daddy Yankee interpuso una demanda contra su exesposa Mireddys González y su excuñada Ayeicha González, por presuntamente eliminar información importante de las empresas El Cartel Productions y Los Cangris Inc., con la que reclama una compensación de 12 millones de dólares. EFE/ Thais Llorca Fotografía por: Thais Llorca

La separación entre Daddy Yankee y Mireddys González tomó por sorpresa a millones de fans a finales de 2024. El artista hizo un anuncio público, revelando que estaba respondiendo a una solicitud de divorcio presentada por quien había sido su compañera durante gran parte de su carrera. Juntos, compartieron más de tres décadas y son padres de tres hijos. Sin embargo, lo que comenzó como una separación relativamente tranquila pronto se convirtió en una batalla legal.

En diciembre de 2024, el cantante decidió presentar acciones judiciales relacionadas con la gestión de sus empresas familiares, alegando que se habían realizado movimientos financieros sin su consentimiento desde cuentas corporativas asociadas a sus compañías musicales. Desde entonces, el conflicto ha dado lugar a múltiples demandas y contrademandas en varios tribunales de Puerto Rico. De hecho, en marzo de 2025, Daddy Yankee presentó una demanda millonaria contra Mireddys González y su hermana, reclamando daños por la administración de sus empresas. Por ahora, el proceso continúa. El artista no se ha pronunciado al respecto.