Daddy Yankee reveló cómo es su relación con su hija Jesaaelys: “es mi reina”

Daddy Yankee y Mireddys González, su ex, volvieron a encontrarse en los tribunales. El artista de 47 años estaba con sus abogados, pero en esta ocasión, su hijo Jeremy, de 26 años, no lo acompañó. El productor deseaba acompañar de nuevo a su padre, pero ‘The Big Boss’ no consideró que necesario que fuera a esta vista del caso. Al lugar llegó Mireddys, acompañada por su hija Jesaaelys. La hija mayor de González y la segunda de Daddy, padre de Yamilet, su primogénita, ha sido muy cercana a su madre, a quien apoya en el proceso. Al final de la diligencia, las partes, y sus respectivos abogados, Maritza Colón, apoderada de Mireddys, y Carlos Díaz Olivo, representante legal de Ramón Luis Ayala, nombre de pila de artista, llegaron a varios acuerdos, según se dijo, en un clima de calma.

Jesaaelys, la segunda hija de Daddy Yankee, cumple 29 años en junio. Fotografía por: Instagram

¿Qué dijo Daddy Yankee sobre Jesaaelys, su hija?

Al dejar el recinto, el cantante fue abordado por los medios de comunicación, que le preguntaron por su relación con Jesaaelys. “Ahora mismo (la relación está) un poco lacerada; se ve, pero es mi reina”, manifestó el intérprete nacido en Puerto Rico, quien con amor de padre reconoció: “La vi entrando y se lo dije: ‘Dios te bendiga, eres mi reina’. Siempre lo va a ser”.

Aunque el panorama personal no está muy claro en estos momentos, Daddy Yankee se muestra optmista. “Sé que esto nos va a acercar más próximamente, paso a paso. Somos una familia como todas, tiene altas y bajas, pero vamos a superarlo”.

Jessaelys, quien también acompañó a su mamá el pasado 20 de diciembre, ha publicado varios mensajes en sus redes sociales. “No han sido días fáciles, ni las mejores Navidades…Todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada. Estas semanas han sido de mucho aprendizaje”.

Jessaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, es empresaria

La segunda hija de Daddy Yankee y la primera que tuvo con Mireddys González, su exesposa, nació el 18 de junio de 1996, es una destacada influencer, tiene 2.2 millones de seguidores en Instagram y es la creadora de Jesaaelys Beuty, marca de belleza vegana.