Daddy Yankee rompió en llanto al hablar sobre la familia y los cambios en su vida

En diciembre pasado, Daddy Yankee confirmó que el matrimonio con Mireddys González llegó a su final después de casi 30 años y dos hijos juntos, Jeremy y Jesaaelys.

A través de un emotivo comunicado, ‘El Cangri’ mencionó que intentó salvar su relación amorosa durante varios meses. Sin embargo, las diferencias con su esposa resultaron irreconciliables y la mujer solicitó el divorcio.

Daddy Yankee lloró al hablar sobre su familia

En medio del polémico proceso de divorcio que enfrenta la pareja, seguidores del reguetonero revivieron una entrevista, concedida a mediados de octubre pasado, en la que abrió las puertas de su corazón y se refirió a los cambios en su vida. Fue entonces cuando reconoció los errores que lo llevaron a recorrer un camino “indebido”.

“Cumplí mi sueño, pero yo me sentía solo dentro de la multitud y sufría de mucha ansiedad en silencio. Me sentía completamente solo, nadie entendía mis luchas. Yo tenía un niño interior que sanar (...) Tenía el problema con mis hermanos y con mis padres, especialmente con mi papá, entonces eso me trabajaba mucho. Era algo que el dinero ni la fama podían llenar... esa intranquilidad”, expresó con la voz entrecortada en su charla con el evento Mejor Hombre 2024.

Daddy Yankee también se quebró y rompió en llanto al recordar la fragmentada relación que tuvo con su padre, quien padeció de alcoholismo. No obstante, advirtió que esos conflictos son tema del pasado.

“Cuando voy criando a mis hijos y dándole de todo a mis hijos, lo que yo no pude tener, es que empiezan a nacer los traumas en mí, porque yo dije: ¿por qué yo no tuve un padre así? (...) Hoy por hoy, gracias al poder de Jesús y sus enseñanzas, pude entender que a través del perdón y la misericordia uno puede restaurar una familia. Hoy por hoy, mi papá sufre de cáncer, pero te pido decir con honestidad que soy yo su guardián y somos amigos”, agregó.

¿Por qué Daddy Yankee se retiró de la música?

“Básicamente yo vivía para trabajar y el trabajo se convirtió en mi Dios y era lo más que amaba (...) Pensé que había cumplido mis sueños, pero luego comprendí que no hay sueño cumplido si no tienes a Dios como capitán”, comentó el puertorriqueño de 47 años, quien dejó su vulnerabilidad al descubierto.

“No fue hasta los 19 años, cuando choco con la iglesia evangélica, que me impresionó el poder del Espíritu Santo. Ahí fue cuando decidí entregarle mi vida al Señor, pero cuando te crías en el barrio estás rodeado de leones (...) Los mejores años que viví de felicidad fue cuando yo estaba sirviendo en la iglesia. Fue lo que me trajo al camino de nuevo, recordar que mi Padre tenía todo para devolverme ese amor que había perdido”, concluyó Daddy Yankee.