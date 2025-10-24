¿Daddy Yankee tiene una nueva pareja? Así respondió el cantante a los rumores

Daddy Yankee, ícono del reguetón y referente mundial de la música urbana, anunció el fin a su relación con Mireddys González a finales de 2024, tras casi tres décadas juntos. Su divorcio, lleno de demandas y discusiones mediáticas, se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento latino, marcando un antes y un después en la vida personal del artista.

Desde su retiro de la música comercial, el puertorriqueño ha enfocado su vida en su fe y en proyectos personales alejados de los reflectores. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a circular comentarios y especulaciones en redes sociales sobre un posible nuevo vínculo amoroso. Ante la curiosidad de sus seguidores, el cantante decidió pronunciarse y aclarar su estado sentimental.

¿Daddy Yankee tiene nueva novia?

En una reciente entrevista para el podcast MoluscoTV, el intérprete se sinceró sobre su vida después del divorcio y habló de los rumores de un posible nuevo romance. El artista aclaró que lleva aproximadamente dos años soltero y que, aunque ha sido un proceso desafiante, ha preferido centrarse en su bienestar y en sus proyectos personales.

“Estoy en un momento de tranquilidad. No he pensado en relaciones, estoy enfocado en mi vida y en mis hijos”, explicó Daddy Yankee, dejando claro que, por ahora, el amor no forma parte de sus prioridades.

Además de hablar sobre su vida sentimental, el músico boricua compartió detalles de sus iniciativas fuera de la música. Entre ellas, mencionó la creación de una academia de baloncesto en Puerto Rico, un proyecto que busca apoyar a jóvenes talentos y fomentar el deporte como herramienta de crecimiento personal y social.

“Siempre he querido aportar algo positivo a mi isla. Estos proyectos surgen de mi fe y de la necesidad de retribuir a la comunidad lo que la música y la vida me han dado”, aseguró el cantante. Con estas palabras, reafirma que su enfoque actual está en generar impacto y dejar un legado más allá de los escenarios.