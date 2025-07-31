Las mellizas del Desafío participaron en videos musicales de artistas colombianos

Dani y Tina Zuluaga, más conocidas como las mellizas del Desafío Siglo XXI, se han ganado el cariño de los televidentes por su energía, disciplina y la complicidad que muestran dentro de la competencia de Caracol Televisión. Sin embargo, antes de convertirse en figuras reconocidas en el reality, ya habían tenido un acercamiento al mundo del entretenimiento, específicamente en la industria musical.

¿En qué videos musicales participaron Dani y Tina?

Según confirmó el mismo canal, las hermanas participaron en dos videos musicales de artistas colombianos, un detalle que pasó desapercibido para muchos de sus seguidores. Aunque su paso por estos proyectos no fue ampliamente difundido en su momento, la revelación ha sorprendido a quienes las apoyan en el programa, pues demuestra que su talento y presencia escénica van más allá de las pruebas físicas y de resistencia que enfrentan en el Desafío.

Caracol Televisión compartió que ambas fueron protagonistas en estas producciones, pero no reveló los nombres de las canciones ni de los cantantes involucrados. Esta falta de detalle ha despertado la curiosidad de los fanáticos, que ahora buscan en redes sociales pistas para identificar los videoclips en los que aparecieron. En plataformas como TikTok e Instagram ya se han abierto conversaciones entre usuarios que intentan rastrear esas participaciones, compartiendo fragmentos de diferentes producciones musicales donde creen reconocer a las mellizas.

¿Qué dicen las Mellizas?

La noticia ha generado comentarios positivos, pues muchos consideran que Dani y Tina tienen un carisma que podría proyectarlas en otros escenarios artísticos más allá de la televisión. Su paso por los videos musicales refuerza la idea de que no solo son competidoras fuertes en el Desafío, sino también jóvenes con potencial para incursionar en la actuación, el modelaje o cualquier formato visual que requiera presencia frente a cámaras.

Mientras tanto, dentro del reality siguen demostrando que su vínculo como hermanas es una fortaleza única. Su sincronía en las pruebas y la manera en que se apoyan mutuamente las han convertido en referentes de disciplina y unión, valores que también pudieron reflejar en sus apariciones musicales.

Aunque aún falta por conocer qué artistas contaron con su participación en los videos, lo cierto es que Dani y Tina ya habían dejado huella en la pantalla mucho antes de convertirse en las favoritas del público en el Desafío.