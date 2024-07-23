⁠Daniel Arenas se confesó sobre su carrera: “Pensé que no iba a volver a actuar”

El nombre de Daniel Arenas ha sido muy comentado en las últimas semanas por su aparente ruptura con Daniela Álvarez. La pareja no volvió a aparecer en ninguna publicación, encendiendo las alarmas sobre su futuro. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.

¿Por qué Daniel Arenas se alejó de la televisión?

El actor de 47 años ha sido muy reservado con su vida privada. Pocas veces se ha referido a su vida sentimental. De hecho, en su relación con la exreina colombiana no solía hacer muchas publicaciones donde apareciera con ella. En su Instagram postea detalles de su vida profesional, sus trabajos como actor y presentador.

Aunque fue presentador del programa Hoy Día de Telemundo, hace cinco años no estaba en pantalla como actor. Recientemente, el artista volvió al set como protagonista de Guardián de mi vida, un melodrama de Univisión, donde comparte pantalla con la actriz Silvia Navarro.

En una entrevista con People en Español el actor se refirió a su ausencia de la pantalla chica. De acuerdo con sus declaraciones, en parte, se dio por sus convicciones: “Soy una persona muy familiar, muy espiritual; amo mi trabajo, lo valoro mucho, pero no es lo primero en mi vida. En esta vorágine de las grabaciones de este oficio que tenemos como que se nos olvida un poco vivir”, dijo.

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Sin embargo, dijo: "Ni yo mismo lo sé. No es por nada malo. De las novelas paré hace cinco años, te prometo que pensé que no iba a volver”. La decisión de volver no se dio de un momento a otro. El actor, como suele hacerlo en cada cosa que realiza, se tomó varios días para analizar la propuesta. “Me llamó un jueves y le dije que me diera hasta el lunes para pensarlo. Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá. Yo no busqué volver a actuar, yo no llamé a Juan, no llamé a Televisa, no llamé a Telemundo”.

Según Arenas, entendió que su regreso a la pantalla tenía un propósito importante. “La llamada venía de otro lado y me decía: ‘¿Vas a despreciar los dones que te di? ¿Vas a despreciar la oportunidad que te he dado y el lugar que te pertenece?’”.