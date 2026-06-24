Daniel Muñoz: edad, esposa, hijos e historia del exbarrista que brilla en el Mundial 2026

Daniel Muñoz volvió a ser protagonista con la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral antioqueño marcó el gol que le dio la victoria al combinado nacional frente a República Democrática del Congo este 23 de junio y terminó siendo reconocido como la gran figura del encuentro, ratificando el papel determinante que ha asumido dentro del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La actuación del jugador no tomó por sorpresa a quienes han seguido de cerca el recorrido reciente de la Tricolor. Desde hace tiempo que Muñoz se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del conjunto tricolor y su influencia también quedó reflejada en el debut mundialista frente a Uzbekistán, cuando anotó el primer gol de la selección en la presente edición del certamen.

Sin embargo, detrás del futbolista que hoy celebra goles en el Mundial existe una historia marcada por la perseverancia. Antes de llegar a la élite, Daniel Muñoz enfrentó dificultades económicas, recibió rechazos y estuvo cerca de abandonar el sueño de convertirse en profesional. Su historia se ha convertido en un ejemplo de perseverancia para miles de jóvenes colombianos.

Un repaso por la historia de Daniel Muñoz

El jugador nació el 26 de mayo de 1996 en Amalfi, un municipio ubicado en el nordeste antioqueño. Creció en una familia de escasos recursos junto a sus padres y hermanos, en una región alejada de los grandes centros de formación futbolística del país. Actualmente tiene 30 años, está casado con Manuela Ángel y es padre de dos hijos.

Desde niño desarrolló una pasión por el fútbol que ocupaba buena parte de su tiempo libre. Como muchos jóvenes de su municipio, pasaba horas jugando en las calles y canchas de la zona, mientras alimentaba el sueño de convertirse algún día en futbolista profesional.

Durante su adolescencia también nació otra de sus grandes pasiones: Atlético Nacional. Daniel Muñoz se convirtió en un seguidor incondicional del equipo verdolaga y comenzó a acompañarlo en distintos partidos. Su vínculo con el club fue tan fuerte que incluso llegó a integrar grupos de barristas que viajaban por diferentes ciudades para apoyar al conjunto antioqueño.

Daniel Muñoz cuando acompañaba a Atlético Nacional como barrista. Las imágenes aún circulan en redes sociales. Fotografía por: archivo

Mientras alentaba a Atlético Nacional desde las tribunas, también intentaba abrirse camino en el fútbol. Sin embargo, su proceso fue muy distinto al de otras figuras del deporte. Durante años no apareció entre las grandes promesas del país ni formó parte de procesos juveniles ampliamente reconocidos, por lo que las oportunidades para mostrar sus condiciones fueron escasas.

La falta de opciones llegó a generar dudas sobre su futuro. Con el paso del tiempo, y ante la necesidad de ayudar económicamente a su familia, contempló la posibilidad de abandonar el fútbol y buscar trabajo en Estados Unidos. La idea estuvo sobre la mesa cuando el sueño deportivo parecía cada vez más lejano, aunque finalmente decidió seguir insistiendo en su objetivo de convertirse en profesional.

Esa decisión terminaría cambiando su vida. Cuando muchos pensaban que su oportunidad ya había pasado, Daniel Muñoz encontró la posibilidad de abrirse camino en el fútbol profesional. A partir de entonces comenzó una historia de crecimiento que lo llevaría a cumplir el sueño de vestir la camiseta de Atlético Nacional y, años después, convertirse en una de las figuras más importantes de la selección Colombia y de la liga de fútbol de Inglaterra.

La historia de amor de Daniel Muñoz

En medio de esos años en los que buscaba abrirse camino en el fútbol, Daniel Muñoz encontró un apoyo fundamental en Manuela Ángel.

La relación comenzó cuando ambos eran adolescentes, mucho antes de que el antioqueño debutara como profesional o imaginara que algún día llegaría a la selección Colombia. Desde entonces, ella ha estado presente en cada etapa de su proceso, acompañándolo durante los momentos de incertidumbre y las dificultades que enfrentó antes de consolidar su carrera.

Mientras las oportunidades en el fútbol tardaban en aparecer, la pareja construyó un proyecto de vida juntos. Con el paso de los años llegaron sus hijos y, posteriormente, el crecimiento profesional de Muñoz, que lo llevó de las canchas del fútbol colombiano a competir en algunos de los escenarios más importantes del mundo. A pesar de los cambios que trajo la fama, ambos han mostrado públicamente que mantienen una relación basada en el acompañamiento mutuo y el respaldo familiar.

En 2017 nació Gianluca, su primer hijo, en una etapa en la que el futbolista aún estaba lejos del reconocimiento internacional. Tiempo después llegó Gael, el segundo integrante de la familia, que ha acompañado al jugador durante los años más exitosos de su carrera.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí