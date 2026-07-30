¿Daniel Muñoz se operó la nariz? Publican foto del jugador de la Selección Colombia

Daniel Muñoz se convirtió en una de las grandes figuras de la Selección Colombia en el Mundial de 2026. El lateral derecho fue el máximo goleador de la ‘Tricolor’ con dos goles clave que llevaron al equipo a los octavos de final.

La foto de Daniel Muñoz que se viralizó en redes

Recientemente, una foto de Daniel se volvió tendencia en las redes sociales, generando una ola de comentarios entre los internautas. La imagen ha llevado a algunos usuarios a cuestionarse si el lateral derecho se ha hecho una cirugía estética en la nariz.

En la fotografía, el futbolista muestra un aspecto un poco distinto en su rostro, sobre todo en la zona de la nariz, que la tiene con una venda. Esto provocó que los internautas comenzaran a especular sobre una posible cirugía estética. Los comentarios no se hicieron esperar, y los usuarios empezaron a comparar fotos recientes con imágenes de temporadas pasadas.

Hasta el momento, el futbolista no ha confirmado que se haya sometido a una cirugía en la nariz. Además, no hay ninguna declaración oficial de él, de su círculo cercano o de su club que respalde esos rumores. Sin embargo, se convirtió en tendencia, pues en las últimas semanas varios jugadores se han realizado procedimientos estéticos para mejorar su imagen, entre ellos Vinícius Júnior quien se hizo una reestructuración del mentón y del contorno de la mandíbula, o Yerry Mina quien tuvo un cambio de look.

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Pese a que ahora se está hablando de su aspecto físico, Daniel sigue siendo una de las figuras clave de la Selección Colombia. Su actuación en la Copa del Mundo elevó su valor en el mercado internacional. Según varios portales deportivos, distintos equipos de la Premier League están interesados en ficharlo, y también han llegado propuestas atractivas desde Arabia Saudita.

Sin embargo, una posible salida no será fácil. Daniel Muñoz tiene un contrato con el Crystal Palace que se extiende hasta junio de 2028, y el equipo inglés lo ve como una de sus principales figuras gracias a su desempeño tanto en la Premier League como en la Copa del Mundo. Por lo tanto, cualquier club que esté interesado tendrá que hacer una oferta considerable para persuadir a la institución londinense de que acepte negociar su traspaso.