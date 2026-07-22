Daniela Álvarez se refirió a rumores de reconciliación con su ex Lenard Vanderaa

La vida sentimental de Daniela Álvarez ha generado gran curiosidad en el mundo del entretenimiento en Colombia. En los últimos meses, la modelo barranquillera ha protagonizado múltiples titulares en medios y en redes sociales relacionados con su presunta ruptura con Daniel Arenas, el actor santandereano con quien inició una relación meses después de sufrir la amputación de su pierna. Aunque hasta el momento la también presentadora no ha dado una declaración oficial, cada día las pruebas de que ya no están juntos son más evidentes, pues en sus redes sociales no volvieron a hacer publicaciones sobre su romance.

¿Daniela Álvarez volvió con Lenard Vanderaa?

Antes de su relación con Daniel Arenas, la expresentadora del Desafío The Box fue novia de Lenard Vanderaa, un actor español reconocido por su participación en producciones como Siempre bruja, Mil colmillos, entre otras. De hecho, fue él quien estuvo a su lado durante todo su difícil proceso médico. Aunque en ese momento ya no estaban juntos como pareja, se volvieron a dar una nueva oportunidad durante otros meses en los que él la acompañó de manera incondicional. Sin embargo, volvieron a terminar de manera definitiva en el 2021 y el actor regresó a su país.

Ahora, más de cinco años después, todo parece indicar que están juntos de nuevo. Las especulaciones surgieron luego de ser captados durante un concierto en Bogotá. En las imágenes, difundidas por La Red, la pareja se ve muy cariñosa, lo que llamó la atención de sus fanáticos.

Tras varios días es rumores, la exreina fue entrevistada por el programa Lo sé todo, donde dio algunas declaraciones al respecto: “El corazón está divino, bien. Yo siempre estoy bien, gracias a Dios y cuando a veces estamos no tan bien, siempre hay una prueba para crecer. Siempre cuando hay un cambio en la vida y en el corazón de una persona es porque la vida misma te dice ‘esto lo tienes que superar y tienes que crecer en esto, hasta que tu corazón esté al máximo’”, dijo. Luego, cuando le preguntaron directamente si hubo una reconciliación con Vanderaa, Daniela contestó: “Mi corazón está bien, estoy feliz. Bueno, no sé. Es alguien muy especial y lo será por siempre, pero más bien esos temas son más que privados, así que hasta ahí. Lo sé todo hasta aquí, todos nos merecemos lo mejor y será lo que Dios permita”.

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Aunque no confirmó de manera directa que se dieron una nueva oportunidad, los internautas ya han dejado sus comentarios al respecto: “divinos”, “a ella se le nota la felicidad cuando habla de él”, “él ha estado siempre a su lado”, “son hermosos”.

¿Por qué Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa terminaron en el 2021?

El año pasado, la barranquillera concedió una entrevista para el pódcast Dermatología sin censura, donde se refirió a su ruptura con el actor español: “Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue para Mallorca, él se regresó, nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y que él me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó, nunca me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo. Fui yo quien me equivoqué con él por el momento que estaba pasando, fui yo quien tomó un avión y se fue hasta donde él a decirle ‘perdóname’”.

Aunque nunca reveló los motivos exactos por los que su relación llegó a su fin, en varias oportunidades ambos se dejaron palabras de apoyo públicamente a través de las redes, demostrando que, aunque ya no estaban juntos sentimentalmente, sí quedaron en buenos términos.