¿Daniela Álvarez volvió con su ex Lenard Vanderaa? Estas imágenes lo comprobarían

Una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo fue la de Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa. La pareja se destacó como una de las más sólidas de la farándula en Colombia. En 2018 terminaron, pero en el 2020 se dieron una nueva oportunidad en medio del difícil proceso médico que enfrentó la exreina, cuando, por una isquemia, tuvieron que amputarle parte de su pierna izquierda. Vanderaa estuvo a su lado y por varios meses estuvieron juntos. En el 2021 volvieron a terminar de manera definitiva y tiempo después, cada uno inició una nueva vida sentimental: el español con Valeria Vega, y la barranquillera con Daniel Arenas.

“Él me acompañó en el momento más difícil de mi vida, y cinco meses después de mi amputación, Lenard se fue a Mallorca. Nosotros terminamos, pero muchas personas lo juzgaron injustamente pensando que él me había dejado a mí y me había abandonado porque yo había perdido mi pierna. Lenard jamás me abandonó”, dijo la modelo barranquillera en una pasada entrevista.

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¿Qué pasó con Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa?

Desde hace varios meses, se venía rumorando en redes sociales que la relación de la expresentadora del Desafío The Box y el actor de Corazón indomable, le habrían puesto punto final a su historia de amor. Las especulaciones surgieron a raíz de la ausencia de publicaciones juntos. Sin embargo, ambos han sido muy reservados al respecto. Recientemente, le preguntaron al actor sobre eso, y aseguró que no hablaba de su vida privada.

Sin embargo, este fin de semana, el programa La Red publicó unas imágenes que se volvieron virales y que desataron nuevos rumores. Allí, se observa a la presentadora disfrutando de un concierto junto a su hermano Ricky, pero lo que llamó la atención fue que, además, también estaba con Lenard Vanderaa, su expareja.

Lenard Vanderaa, exnovio de Daniela Álvarez. Fotografía por: Instagram

En las imágenes aparecen cantando, mientras el actor español la abrazada por detrás y se toman de las manos. “Ese hombre muere por ella. Ellos estuvieron mucho tiempo juntos y en todos sus procesos, el que estuvo ahí fue Lenard. No saben cómo me da felicidad, alegría, que Daniela esté al lado de un hombre que de verdad la quiere, porque ese hombre se muere por ella”, dijo Mary Méndez, presentadora del programa de entretenimiento de Caracol Televisión.

Los usuarios en redes sociales han dejado sus comentarios: “Y Daniel arenas qué pasó con él?”, “Daniel Arenas también se portó bien con ella, andaba con ella para arriba y para abajo y pendiente de ella”, “él estuvo al inicio y en medio de su proceso, la gente lo acribilló cuando él tuvo que abandonar el país por su proceso de extranjería”, “Ella le pidió perdón por todo lo que se dijo de él y ahora merece estar en su vida”, “no lo puedo creer. Pero ella en una entrevista contó todo lo referente a ese noviazgo. Qué viva el amor, que vivan las reconciliaciones”, “el verdadero ‘uno siempre vuelve dónde fue feliz’”, “me encantan ellos desde siempre, él se ve que es un buen tipo”, “ojalá y sea cierto, ella público unas fotos y él puso en sus historias el mismo lugar. Claramente volvieron”.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado desmentido esos rumores. Sus seguidores están a la expectativa por saber si nuevamente están juntos o si, posiblemente, se trate de una amistad.