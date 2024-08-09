Daniela Ospina enfrentó a detractora por comentario sobre sus hijos: “¿Cuál es tu odio?”

Daniela Ospina volvió a usar sus redes sociales para compartir un mensaje con sus seguidores, aunque esta vez no estuvo relacionado con su faceta como empresaria ni con momentos de su vida familiar. La antioqueña decidió pronunciarse tras recibir un comentario que, según mostró, involucraba a sus hijos y la llevó a hacer un llamado sobre la forma en que algunas personas utilizan las plataformas digitales.

La exesposa del futbolista James Rodríguez, con quien tuvo a Salomé, y actual esposa del actor Gabriel Coronel, padre de su hijo Lorenzo, publicó una historia de Instagram en la cual expuso parte de la conversación que sostuvo con una usuaria. Además de responderle directamente, aprovechó la situación para reflexionar sobre la importancia de promover interacciones más respetuosas en internet.

El mensaje de Daniela Ospina

En una de las capturas compartidas, la también empresaria mostró el mensaje que le envió a la persona que, según explicó, había realizado comentarios ofensivos. Allí cuestionó el origen de ese tipo de conductas y rechazó que los ataques involucraran a su familia.

“¿Cuál es tu odio? ¿Qué tal si subo una foto de tu hijo o tuya agrediéndote? Sin conocerte o porque simplemente soy una mala persona. No tiene sentido. ¿Cómo vi en tu Instagram una mujer con su familia, hijos, la muerte de su padre, estar en este odio constante? Deberías replantearte y ver qué está pasando, pero no es justo tener que recibir tu odio cuando quieras”, escribió.

Daniela Ospina también dejó claro que no comprende por qué algunas personas trasladan ese tipo de mensajes a quienes no les han hecho ningún daño. “Mis redes sociales no atacan a nadie ni se meten con nadie, ¿por qué hacerlo conmigo o los míos? Más amor. Tienes un hijo por llenar de valores”, agregó en su respuesta.

Posteriormente, la paisa amplió su reflexión en otra historia de Instagram, donde manifestó que las plataformas digitales deberían ser espacios para compartir contenidos positivos y no escenarios para la agresión.

“Las redes sociales no pueden seguir siendo un instrumento de cosas feas. Yo sí creo profundamente en unas redes sociales amables, llenas de cosas positivas, buena información, amor, familia, errores, pero también palabras para pedir disculpas, risas, ayudas, logros y tantas cosas bonitas que a diario intento contagiar”, expresó.

Por último, Daniela Ospina sostuvo que cada usuario tiene la responsabilidad de actuar con respeto y recordó que nadie está obligado a seguir contenidos que no disfruta: “También tenemos el derecho y la responsabilidad de hacerlo bien y si algo no te gusta ni lo sigas ni le comentes si no es para crecer como seres humanos. Más amor, más paz, más solidaridad necesitamos para nosotros y nuestros hijos”.

Respuesta de Daniela Ospina a comentarios contra su familia. Fotografía por: Captura de pantalla

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