Danny Glover, de ‘Arma mortal’, padece incurable mal: “Las cosas serán diferentes”

El actor estadounidense de 79 años concedió una entrevista al programa ‘Today’, de NBC, y allí hizo la inesperada revelación.

“Podría vivir con esto, en cierto sentido”, comentó sobre el Alzheimer que padece. “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”, complementó.

La estrella hollywoodense reveló que fue diagnosticado desde el 2022. El actor que se hizo famoso como el detective Roger Murtaugh en las cintas de comedia y acción, también admitió que los síntomas propios del mal ya han empezado.

De esta manera, ha visto afectada su memoria, su habla y su movilidad. Aún así procura seguir con su normalidad, que incluye acudir a eventos y participar en actividades comunitarias en San Francisco, la ciudad donde nació.

Para el actor este tiempo su familia ha sido su apoyo. “Absolutamente. Me respaldan”.

¿Por qué Danny Glover reveló que tiene Alzheimer?

La hija del histrión, Mandisa Glover, se refirió a por qué su padre habló de la enfermedad, en el mismo programa. “Creo que es muy importante para él tener control sobre su propia narrativa, sobre la historia de su propia vida. El momento es ahora. ¿Qué mejor momento que este para que hable por sí mismo?”, dijo a Today.

Y agregó: “Es importante porque a veces la gente hace preguntas, y yo no quiero ser deshonesta y decir ‘Oh, sí, todo está bien, todo está genial’”.

Glover también actuó en Lugares en el corazón, en 1984, y El color púrpura, en 1985.

De momento el actor busca poner el tema del Alzheimer en la conversación para que cada día más personas sean conscientes de la enfermedad y se estimule la investigación de la misma. Trabaja de la mano en este empeño con la Asociación del Alzheimer (AA), al tiempo que procura estar físicamente activo, controlar la presión arterial y duerme bien,

Danny Glover e ha destacado por su trabao social. Fue embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 1998 y 2004, y desde ese año ejerce el mismo cargo en UNICEF. Obtuvo el Premio Humanitario Jean Hersholt en los Oscar de 2021.

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