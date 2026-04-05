Dany Hoyos, Suso el paspi, revela la verdad de por qué no siguió el programa y ¿volverá?

En tiempos de internet, cuando muchos ciudadanos digitales anhelan tener millones de seguidores, un espacio en la pantalla y todo lo que parece asociado al éxito, Dany Alejandro Hoyos, el antioqueño, creador e intérprete de ‘Suso el paspi’, el personaje que entrevista a celebridades en el programa del canal Caracol decidió dejar de grabar el programa. Aunque indicó que es temporal, no sabe a ciencia cierta cuándo volverá. “El personaje no se acaba, se retira es el programa de televisión”, aclaró Hoyos, quien sigue personificándolo para el teatro, el lugar que se ha vuelto su espacio seguro y anhelado.

La decisión de Hoyos parece extraña en principio. ¿Quién renuncia a la popularidad de la televisión? Pero hablando con él no es otra cosa que el resultado de las reflexiones que se hace constantemente y su búsqueda de proyectos que lo apasionen. Hoyos continuará una gira con Suso por Estados Unidos, y en Colombia comenzará una serie de presentaciones de una obra donde aparece como Dany. “Tenemos muy buenos y nuevos proyectos, nuestra intención es dedicarnos al teatro, a estar en YouTube. Fuera de Colombia vamos a hacer una gira que se llama ‘El Club de los vulnerables’, que ya hicimos en Colombia, y en Medellín vamos a hacer un proyecto nuevo que se llama Puro Teatro y es un formato donde se graban algunos clips de monólogos o rutinas y se hacen juegos con el público”.

Dejar el show de televisión le permite además trabajar en el proyecto teatral donde aparece en escena como Alejandro. Se llama ‘Cuando el show se acaba’ y es su más reciente creación. Adicionalmente escribe su segunda novela. Con tanto en mente, tuvo que tomar la decisión que los televidentes lamentaron. “Digamos que entre las giras mías, las giras de Suso y el programa que tenía, decidí darle la oportunidad a las giras pues estoy comenzando, de cero, como Dany y decidí darle ese espacio y quitárselo a la televisión. Yo no puedo vivir sin teatro”.

De ninguna manera fue una decisión improvisada o tomada a la ligera. “Realmente yo venía pensando esto hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que a mí estas cosas de la fama y el reconocimiento, eso no me mata. No es lo que me apasiona ¿cierto? A mí me apasiona hacer humor, escribir cosas, contar historias”.

Danny Hoyos: disfruta la docencia, el humor y la escritura

El comediante que cumple 18 años en escena ha girado en Colombia y con sus cinco shows estuvo en el escenario en 21 países, siente que ahora vive una etapa distinta de la que es absolutamente consciente. “El tema no es fama ni plata, el tema es como las cosas que a uno le gustan y lo conectan más (…) Yo quiero por ejemplo, ser profesor de literatura, de hecho doy clase, doy talleres, doy clases de creatividad, de literatura. Yo tengo dos premios India Catalina y dos Tvynovelas, pero nunca fui a ninguno de esos premios. No es mi campo, no me siento cómodo con tanta cosa. Yo soy más de mi casa, de estar tranquilo”.

Allí en medio de libros, Alejandro quien no tuvo hijos por decisión propia, como tampoco posee perro o gato “solo tengo unas gallinas que veo desde acá”, siente que el tiempo apremia y hay mucho por hacer. Los libros son parte fundamental de su vida, y como bien dice su perfil de Instagram, “escribo, leo y creo”, esas son las actividades que consumen su cotidianidad, aunque también advierte que le gusta viajar.

El antioqueño, graduado de Comunicación Social y licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia con una maestría de Literatura en la Bolivariana de Medellín, ha encontrado en el teatro más que la manera de mostrar las piezas que idea. “El teatro me permite conectarme más con la gente de otra manera. Agradezco mucho la televisión, me encanta , no por la fama, mi interés nunca fue ser hiper reconocido, hiper famoso, afortunadamente ya lo soy y eso también trae unos beneficios y eso es muy rico, no voy a decir que eso no es bueno, pero eso no es lo importante”.

Recuerda cómo decidió crear una obra donde fuera simplemente Dany Alejandro. Fue todo un proceso. De un lado, fue solidificando el humor negro que lo caracteriza y de otro, con el lanzamiento de su primer libro, ‘El árbol de guayacán’ y tras identificar, por ejemplo, el síndrome del impostor y notar que como Dany tenía aceptación “eso me dio fuerza. Y lo que más me ayudó fue el proyecto ‘El club de los vulnerables’ donde salgo como Dany y Suso me presenta a mí. Tengo cosas para contar”.

Se refiere a que como Suso no puede hablar del alcoholismo o las perdidas, simplemente porque el personaje no ha atravesado esos conflictos. “El que ha sido alcohólico he sido yo (…) Yo podría contar cosas del humor negro, de cómo me dolió la muerte de mi abuela o de mi abuelo porque a Suso no se le ha muerto nadie y nadie le creería”.

Hoyos se presentará con ‘Cuando el show se acaba’ en Bogotá, Medellín, Cali, Armenia, Manizales, Pereira, Bucaramanga, Cúcuta y Barranquilla. Allí no tendrá vestuario ni maquillaje en escena, sino que será él mismo, una oportunidad para que el público descubra quién es en realidad el creador de Suso.

Los temores, ahora que en escena se muestra como es, los tiene plenamente identificados: que la gente no se divierta, repetirse o que el público haga comparaciones entre Dany o Suso, y estime que alguno es “más charro que otro”.

Dany Hoyos sigue trabajando en la salud mental

Hace unos años, le reveló a Vea que padecía abulia y por esa razón estaba en terapia. La identificó cuando en medio del éxito laboral, que involucraba reconocimiento, dinero e incluso que su equipo de fútbol resultara campeón, no parecía sentirse pleno, por el contrario, tenía una sensación de aburrimiento. Ahora comenta que los temas de salud emocional son complejos y en realidad nunca se superan “No es un asunto de curar traumas, es de cuidado de ser. Siempre hay que estar alertas. He avanzado mucho como en el proceso de entenderme a mí, de entender mis emociones y cómo funcionan y el solo hecho de haber roto con el programa y lanzarme como Dany pues es una muestra de una transformación que estoy viviendo. La abulia va mal en el sentido de que la estoy acabando. El que esta bien soy yo”.

¿Cuándo volverá a ser Suso?

“No tengo ni idea. Cuando sienta que tenga como el espacio y el tiempo para hacerlo y de pronto, regrese a la televisión con otro proyecto que me emocione y me enamore. Realmente a mí me gusta dedicarme a hacer lo que me gusta . Cuando haya el tiempo, en este momento no hay el tiempo. A mí, por ejemplo, también me gusta presentar. Si hay por ejemplo otro proyecto como ‘Tu cara me suena’, en el que fui presentador, yo me voy porque me gusta”.

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