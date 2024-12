¿Darlyn, del ‘Desafío 2024′, está esperando un hijo de Kratos? Así respondió

Darlyn Giraldo fue la mujer que enfrentó a Kevyn Rúa en la prueba final del Desafío 2024. Y aunque no consiguió el título, se llevó una jugosa suma de dinero del programa y también encontró el amor en Kratos, otro de los participantes.

Esta relación generó gran sorpresa en los televidentes, teniendo en cuenta que nunca tuvieron interacción durante la competencia y que la joven tenía otra pareja fuera del formato. Sin embargo, fue su compañera Valentina quien hizo de Cupido, durante un receso que se tomaron los finalistas para volver a sus casas por un par de semanas, y generó entre ellos una importante cercanía.

“Ella me decía: ‘Deberías empezar a conocer a Kratos. Yo soy muy amiga de él, es muy buena gente y pueden formar una bonita amistad’. Ella quería que yo le hablara porque él era muy tímido, pero no (...) Luego él me escribió por chat y comenzamos a hablar”, comentó Darlyn en el capítulo 103 del Desafío 2024.

¿Darlyn y Kratos están esperando un hijo?

Tras cuatro meses de noviazgo, rumores sobre un posible embarazo rodean a la pareja. Dicha versión surgió por una supuesta ‘pancita’ que la joven deportista habría mostrado en unas fotos de redes sociales.

Ante las dudas y en un reciente pronunciamiento, la antioqueña dejó en claro que no está esperando un hijo, sino que todo se debe a algunos ‘gusticos’ que se ha dado desde que salió del Desafío XX.

“Gente, es en serio, voy a dejar acá una cajita de preguntas y me van a decir cuántos creen todavía que yo estoy en embarazo, y que no creen que mi panza es de hamburguesita. Tranqui, gente, es obvio que yo no estoy en embarazo”, concluyó Darlyn al respecto.

¿Por qué Darlyn terminó con su novio durante el ‘Desafío’?

En el mismo episodio en el que anunció su noviazgo con Kratos, la paisa dejó saber que culminó con la relación que tenía al inicio del programa, pues nunca le hizo falta durante su ausencia por el programa.

“Hablaba con mis compañeros y yo les decía que no lo extrañaba. Simplemente, no se me pasaba mucho por la mente; entonces, a la hora de volver, creo que lo mejor era no estar (...) Siempre tuvimos una buena relación, pero hubo cosas que para mi futuro no eran compatibles y no sentía que estuviera vibrando, como vivir mi vida como tenía que vivir o con la persona con la que tenía que vivir. Esa distancia afectó”, aseguró Darlyn sobre su expareja, a quien calificó como un “hombre respetuoso” y una “excelente persona”.