Datos curiosos de Messi, el máximo goleador de los Mundiales, que tal vez no sabías

El nombre de Lionel Messi continúa dejando huella en el mundo del fútbol. El capitán de Argentina no solo logró alzarse con la Copa del Mundo en Catar 2022, sino que, hace unos minutos, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales, tras anotar un gol en el partido contra Austria, superando el récord del alemán Miroslav Klose. A lo largo de más de veinte años de carrera, el rosarino ha acumulado récords, anécdotas y curiosidades que muchos aficionados desconocen.

El curioso origen de su nombre

Celia María Cuccittini, la madre del jugador, quien se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales con 18 goles, había pensado en ponerle el nombre “Leonel”, que es bastante común en español y está relacionado con “león”, un símbolo de fuerza. Pero, durante el registro civil, su padre, Jorge Messi, decidió inscribirlo como “Lionel”

La historia detrás de esta elección ha sido contada en varias ocasiones en la familia: Jorge pensó que el nombre que eligió su esposa era un homenaje al famoso cantante estadounidense Lionel Richie, a quien ambos admiraban en ese momento. Así que, bajo esa interpretación, optó por escribirlo tal como el nombre del artista al momento de hacer la inscripción oficial. La sorpresa llegó cuando Celia vio el documento de identidad de su hijo y se dio cuenta de que lo habían registrado como “Lionel” en lugar de “Leonel”. Sin embargo, ya no había nada que hacer.

Tuvo que someterse a un tratamiento hormonal cuando niño

Cuando Messi tenía 11 años, le diagnosticaron una deficiencia de la hormona del crecimiento, una condición que le impedía alcanzar la estatura adecuada para su edad. El tratamiento consistía en inyecciones diarias y resultaba bastante costoso para su familia, alrededor de 900 dólares al mes en ese entonces. Aunque Newell’s Old Boys le brindó apoyo al principio, el club no podía cubrir esos gastos de manera continua. Esto generó una gran incertidumbre sobre el futuro futbolístico del joven Lionel.

Sin embargo, al darse cuenta de su talento, el Barcelona decidió hacerse cargo de su tratamiento médico y trasladar a Messi y a su familia a España. El jugador continuó con las inyecciones durante varios años, superando todos los obstáculos.

Su primer contrato con el Barcelona fue firmado en una servilleta

Uno de los episodios más llamativos en la carrera de Messi ocurrió cuando tenía 13 años. En el año 2000, el joven argentino hizo un viaje a España para probar suerte con el FC Barcelona, ya que varios clubes en Argentina no podían costear su tratamiento médico. A pesar de que los directivos del club catalán quedaron asombrados por su talento, las negociaciones avanzaban a paso lento y había preocupación de que otro equipo pudiera adelantarse.

En medio de esta incertidumbre, Carles Rexach, quien era el secretario técnico del Barcelona en ese momento, tomó la decisión de comprometerse formalmente a ficharlo. Lo hizo de una manera bastante inusual: escribió un acuerdo improvisado en una servilleta de papel durante una reunión en un restaurante. Esa servilleta se convirtió en un símbolo, ya que reflejaba la intención del club de incorporar al joven rosarino a sus divisiones inferiores. Con el tiempo, ese pequeño trozo de papel se transformó en uno de los documentos más icónicos de la historia del fútbol, marcando el comienzo de la carrera profesional de quien, años más tarde, sería considerado una leyenda del deporte.

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Lionel Messi EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Fotografía por: CHRISTOPHE PETIT TESSON

Rechazó una multimillonaria oferta del Real Madrid por lealtad al Barcelona

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha recibido múltiples ofertas de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. Sin embargo, una de las propuestas más sorprendentes llegó en 2013, cuando el Real Madrid intentó ficharlo en un movimiento que habría revolucionado el fútbol internacional. Según varios informes de la prensa deportiva española, el club merengue estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del argentino, que en ese momento era de 250 millones de euros. Además, el equipo blanco le habría ofrecido a Messi un salario cercano a los 23 millones de euros al año, una cifra realmente impresionante para la época.

A pesar de lo tentadora que era la oferta, el rosarino nunca consideró seriamente dejar el Barcelona. Medios como el diario Marca y El Mundo informaron que Messi decidió quedarse en el equipo catalán porque había forjado una conexión profunda con la institución, el club que creyó en él desde su adolescencia, financió su tratamiento médico y le dio la oportunidad de convertirse en una estrella mundial.

El detalle de Guardiola para mejorar sus hábitos en el Barcelona

Durante sus primeros años en el FC Barcelona, Lionel Messi no solo se estaba adaptando al intenso ritmo del fútbol profesional, sino que también se enfrentaba a una nueva vida llena de exigencias deportivas. Uno de los aspectos menos conocidos de su rutina era su alimentación y algunos hábitos diarios. Según varias biografías y relatos de personas cercanas al club en ese tiempo, Messi tenía una debilidad por las bebidas gaseosas durante sus inicios en el primer equipo. Aunque no era un problema grave ni algo que se hiciera público, sí era un hábito que no encajaba del todo con la disciplina nutricional que comenzaba a ser fundamental en el fútbol de élite.

Cuando Pep Guardiola llegó como entrenador del primer equipo en 2008, instauró una cultura de profesionalismo muy rigurosa centrada en la preparación física, la alimentación y el cuidado del cuerpo. En este contexto, decidió tomar medidas para mejorar el entorno de los jugadores, especialmente de los más jóvenes que venían de La Masía. Una de esas decisiones fue eliminar las máquinas expendedoras de bebidas azucaradas de las áreas de entrenamiento del equipo juvenil y del entorno del club. El objetivo no era señalar a un jugador en particular, sino crear un ambiente donde las opciones poco saludables no estuvieran al alcance de la mano.