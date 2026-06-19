Daveigh Chase: así fueron los últimos y complejos días de la fallecida actriz de ‘El Aro’

La actriz estadounidense Daveigh Chase, recordada por interpretar a Samara Morgan en la película de terror ‘El Aro’ y por dar voz a Lilo en la versión original de ‘Lilo & Stitch’, murió a los 35 años luego de permanecer hospitalizada por varias complicaciones de salud. La noticia fue confirmada este 17 de junio por medios estadounidenses, que señalaron que la artista falleció tras enfrentar una meningitis y una infección sanguínea que derivó en un cuadro séptico.

Su nombre quedó ligado a algunos de los personajes más populares del cine de comienzos de los años 2000. Además de sus trabajos en ‘El Aro’ y ‘Lilo & Stitch’, participó en producciones como ‘Donnie Darko’, donde interpretó a Samantha Darko, y prestó su voz para la versión en inglés de ‘El viaje de Chihiro’. Sin embargo, durante los últimos años se mantuvo alejada de la industria del entretenimiento mientras atravesaba una situación personal cada vez más compleja.

¿Cómo vivió Daveigh Chase sus últimas semanas?

Tras conocerse su fallecimiento, comenzaron a salir a la luz detalles sobre las dificultades que habría enfrentado la actriz antes de morir. Parte de esa información fue revelada por John Ryan, quien fue su representante durante más de una década y aseguró que llevaba meses intentando localizarla para brindarle ayuda.

Según relató Ryan a The California Post, él y Gaia Brown, hermanastra de la actriz, habrían pasado cerca de un año buscándola. Incluso contrataron a un investigador privado con la intención de encontrarla y convencerla de iniciar un proceso de rehabilitación. El exrepresentante sostuvo que la situación de Chase era cada vez más preocupante y que temían por su estado físico.

Ryan afirmó que a finales de 2025 recibió un video que supuestamente mostraba a Daveigh Chase en una zona de Skid Row, en Los Ángeles. De acuerdo con su versión, las imágenes evidenciaban un deterioro considerable en su condición de salud. Tras recibir ese material, aseguró que logró comunicarse con ella y comenzó a coordinar un plan para trasladarla a un centro médico.

El objetivo, explicó, era que Chase recibiera atención inmediata en Los Ángeles y posteriormente fuera remitida a un centro de rehabilitación en Costa Rica. Sin embargo, cuando las personas encargadas de buscarla llegaron al lugar donde había sido vista por última vez, ya no se encontraba allí. Ryan declaró posteriormente que estuvieron cerca de concretar esa ayuda, aunque el proceso nunca pudo completarse.

Las declaraciones del exrepresentante también apuntan a que la actriz enfrentó durante años problemas relacionados con adicciones y periodos de inestabilidad económica. No obstante, varias de esas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades ni por miembros de su familia. Lo que sí trascendió es que Chase fue hospitalizada por un cuadro de malnutrición antes de fallecer.

La campaña por Daveigh Chase que ahora genera dudas

Mientras se conocían detalles sobre el delicado estado de salud de la actriz, también surgió una controversia relacionada con una campaña de recaudación de fondos creada días antes de su muerte. La iniciativa fue puesta en marcha por Roy Hernandez, quien se presentó públicamente como pareja de Chase.

En la descripción de la campaña, Hernandez afirmó que la actriz atravesaba una condición médica crítica tras ser diagnosticada con meningitis y otras infecciones graves. Además, pidió apoyo económico para ayudarla durante sus últimos días y posteriormente para cubrir gastos relacionados con su despedida. La recaudación alcanzó varios miles de dólares después de que se conociera la noticia de su fallecimiento.

Estas fueron algunas de las fotos de Daveigh y su novio Roy que fueron agregadas a la publicación en GoFoundMe. Fotografía por: GoFoundMe

Sin embargo, la iniciativa comenzó a generar cuestionamientos luego de que John Ryan manifestara públicamente que ni él ni personas cercanas a la actriz conocían a Hernandez. El exrepresentante sostuvo que Daveigh Chase contaba con recursos provenientes de fondos administrados por SAG-AFTRA que podrían cubrir los gastos necesarios.

Por su parte, Roy Hernandez rechazó las acusaciones y aseguró que mantenía una relación amorosa con la actriz desde 2019, defendiendo la legitimidad de la campaña.

La situación abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en torno a los últimos días de una artista cuya vida estuvo marcada por el éxito temprano, pero también por dificultades que permanecieron lejos de los reflectores durante años.

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