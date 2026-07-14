David Beckham: la celebridad que más ganaría con pausas de hidratación del Mundial

Una de las polémicas del Mundial de Fútbol FIFA 2026 han sido las pausas de hidratación, señaladas de ser un negocio publicitario que le resta dinamismo a los encuentros y convierten el deporte en un espectáculo comercial, parecido al fútbol americano.

Algunos de sus detractores mencionan que la práctica fue válida y necesaria en el pasada Copa de Fútbol, debido a las altas temperaturas en Catar, sin embargo, en esta ocasión el clima de los tres países anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, no lo ameritaría.

La millonaria suma que ganaría David Beckham por pausa de hidratación

Uno de los grandes beneficiados de estas nuevas pausas es el exfutbolista británico David Beckham, que aunque no juega ni ejerce como comentarista oficial, está siendo la cara más vista y, sobre todo, más rentable durante esos minutos de interrupción obligatoria.

Según varios medios internacionales, Beckham podría ganar entre 23 y 25 millones de dólares solo con los anuncios vinculados al torneo. Pero ¿de dónde sale esta jugosa cifra?

Las nuevas reglamentaciones de la FIFA introdujeron en el Mundial 2026 dos pausas obligatorias para hidratación a mitad de cada tiempo, con el objetivo de proteger a los jugadores ante las altas temperaturas del verano norteamericano; sin embargo, estas también han abierto nuevos segmentos de tiempo valioso para la publicidad en televisión.

Este cambio estructural ha aumentado la cantidad de pausas comerciales en las transmisiones de TV, lo que a su vez multiplica la visibilidad de los rostros que aparecen en esos anuncios. En el mercado estadounidense, donde la cobertura del Mundial es transmitida por Fox, Beckham se ha convertido en una figura central de esta nueva estrategia publicitaria. El excapitán de Inglaterra protagoniza campañas de al menos ocho grandes marcas que han aprovechado el tirón del Mundial para situar sus anuncios en los espacios de hidratación. Entre ellas destacan Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon y Adidas. Todas estas compañías han ubicado sus mensajes en los minutos precisos en que los jugadores se detienen para beber agua, maximizando así la exposición de la imagen de Beckham.

El impacto económico de esta nueva dinámica fue evaluado por Patrick Rishe, director del programa de Negocios Deportivos de la Universidad de Washington, quien estimó que Beckham está ganando alrededor de 25 millones de dólares (22 millones de euros) solo con los anuncios del Mundial. Para Rishe, esta cifra es una muestra clara de la fama global de Beckham, su enorme atractivo comercial y el alcance universal de su popularidad.

Aunque no tiene contrato directo con la FIFA, Beckham se beneficia indirectamente de la nueva regla de pausas de hidratación, que incrementa la cantidad de publicidad transmitida durante el torneo. Su posición como uno de los principales portavoces del fútbol en Estados Unidos y su imagen de “millonario mediático”, reconocida en la Sunday Times Rich List 2026, lo han convertido en un aliado ideal para las marcas que buscan aprovechar el máximo impacto de esos minutos de pausa.

Los Beckham siguen distanciados de Brooklyn

Y mientras David, casado con la ex Spice Girl Victoria, sigue aumentando su fortuna, la distancia con su hijo mayor Brooklyn, quien se alejó de sus padres hace más de un año, también se hace enorme. Los Beckham acuden a los distintos partidos del Mundial con sus otros tres hijos Romeo, Cruz y Harper.

Brooklyn acusó públicamente a David y a Victoria de querer sabotear su relación, con su esposa, Nicola Peltz, así como de problemas de salud mental que enfrentó, debido a la obsesión de querer ser mediáticos, sobre todo de Victoria, y su supuesta capacidad de manipulación y control excesivo.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí