David Bisbal apareció por sorpresa en Bogotá y generó teorías sobre su visita: “Qué alegría”

David Bisbal tomó por sorpresa a sus seguidores colombianos este 13 de julio al compartir una serie de fotografías y videos de su paso por Bogotá, una visita que hasta ese momento había pasado desapercibida. El cantante español publicó imágenes recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la capital y acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó el cariño que siente por el país.

Sin embargo, el artista no reveló cuál fue el motivo de su viaje, un detalle que rápidamente dio pie a especulaciones entre sus fanáticos y usuarios de redes sociales. En su publicación, el artista también aprovechó para mencionar la Gala Cero de la primera edición de ‘Operación Triunfo USA’, formato en el que participa como jurado junto a Ana Bárbara y Ximena Sariñana, y compartió algunas imágenes relacionadas con esa producción.

¿Cuál fue el motivo de la visita de David Bisbal a Bogotá?

En el mensaje que acompañó la publicación, el intérprete de ‘Ave María’ escribió: “¡Qué alegría volver a Colombia! Hacía tiempo que no tenía la oportunidad de pasar unos días en Bogotá y qué bonito ha sido reencontrarme con una ciudad que siempre me ha recibido con tanto cariño”.

Más adelante, agradeció el cariño del público colombiano y aseguró que espera volver a encontrarse muy pronto con sus seguidores. Las imágenes compartidas por el artista muestran un recorrido por el centro histórico de Bogotá, con paradas en la Plaza de Bolívar, el Museo Botero y la Catedral Primada.

“Gracias, Colombia, por hacerme sentir siempre como en casa. Nos seguimos viendo muy pronto”, concluyó David Bisbal.

La ausencia de una explicación oficial de su visita ha alimentado diferentes teorías. Una de las que más fuerza ha tomado es que el español podría ser uno de los invitados sorpresa de Rosalía, quien ofrecerá dos conciertos en el Movistar Arena de Bogotá los próximos 16 y 18 de julio. La artista ha sorprendido en otras presentaciones de su gira con invitados especiales, por lo que algunos seguidores consideran posible una aparición del almeriense.

Otra posibilidad es que el viaje haya servido para adelantar algunos detalles relacionados con el concierto que David Bisbal tiene programado en el Movistar Arena el 21 de octubre, aunque el cantante tampoco se ha pronunciado sobre esa opción. Por ahora, el verdadero motivo de su inesperada visita a Bogotá continúa siendo un misterio.

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