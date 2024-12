De Italia a Macondo: ella es Meteora Fontana, actriz de ‘Cien años de soledad’

Macondo, el mítico pueblo creado por Gabriel García Márquez, cobró vida en la pantalla gracias a la serie Cien años de soledad, en cuyo elenco destaca la presencia de Meteora Fontana, actriz italiana que ha conquistado al público colombiano con su personaje de Giulia Crespi.

En una entrevista exclusiva que concedió a Vea, Meteora habló sobre su experiencia en el rodaje y su conexión con Colombia, lo que permitió adentrarnos de su mano en el universo del realismo mágico. Además, abrió las puertas de su intimidad y dejó al descubierto que su historia es reflejo del valor que tiene perseguir los sueños incansablemente.

La actuación de Meteora Fontana en la escena de la boda de Aureliano Buendía y Remedios Moscote, en la que su personaje interpreta el cuarto acto de la ópera Il Trovatore (Giuseppe Verdi), ha sido considerado por los fanáticos de 'Cien años de soledad' como uno de los momentos más emotivos de la serie. Fotografía por: Cortesía ITM Jose Rivera

¿Quién es Meteora Fontana, actriz de ‘Cien años de Soledad’?

Nació en Legnago, localidad de la provincia de Verona, en Italia. Con un nombre único y particular, llegó al mundo con un destino claro: ser actriz. Sin embargo, para llegar allí atravesó un largo camino del que entregó detalles en su charla con este medio.

“Yo soy una actriz que acaba de empezar, hace apenas cinco o seis años. Nunca pensé en actuar, aunque tuve siempre conexión con el teatro y el cine. Yo empecé en el año 1987 como asistente de producción en el Cinecittà (estudios de televisión y cine en Roma, símbolos de la industria cinematográfica mundial), fui directora de casting en Barcelona y directora de teatro en Sevilla. Y vuelvo a decirlo, nunca imaginé estar delante de la cámara, pero la vida está llena de sorpresas y esta es una de ellas. Normalmente se dice que a los 40 o 45 años una actriz está medio acabada y no es cierto, yo empecé a actuar a los 55 años y mira qué alegría”, comentó.

La razón por la que Meteora Fontana le dio un giro radical a su vida y salió de Italia es casi tan mágica y mística como las historias de Macondo. Según reveló, cuando estaba cerca de cumplir 60 años su intuición le hizo considerar que debería irse a otro lugar del mundo y buscar nuevos horizontes.

“Así fue cómo dejé Europa y, con mis maletas, llegué a México. Mi hija me preguntaba: ‘¿Qué vas a hacer en México a tu edad?’ y le respondía que no lo sabía, pero solo tenía claro que algo me estaba llamando allí. Además, mi edad es perfecta porque tengo mucho por ofrecer y, como tenía experiencia en dirección de casting, busqué oportunidades de trabajo en este campo. Precisamente, la directora que me contrató en ese momento fue quien me dijo que yo era actriz. Ella me hizo un casting y, a raíz de aquella oportunidad, ahora estoy aquí”, explicó sobre su debut como actriz de televisión, el cual se dio como parte de Desenfrenadas, serie de Netflix que se estrenó a inicios del 2020.

La inesperada llegada de Meteora Fontana a ‘Cien años de soledad’

De acuerdo con lo expuesto por la italiana en su conversación con Vea, siempre tuvo una conexión especial con los colombianos que conocía. Razón por la que su intuición actuó de nuevo y le hizo buscar un mánager en Colombia, lo que, sin saberlo, resultó siendo un nuevo y gran acierto en su carrera como actriz.

“Con los colombianos que conocí en Europa siempre tuve una muy relación especial, siempre con Colombia como que sentía un feeling muy bonito. Curiosamente, en cierto momento pensé: ‘Quiero un mánager colombiano’; al tiempo lo busqué y, a los 15 días, me llamó por este casting, entonces lo siento como un sueño cumplido que no podía empezar de mejor manera”.

Meteora Fontana confesó que está “feliz, maravillada, sorprendida y honrada” de hacer parte de Cien años de soledad: “El resultado fue mucho más de lo que podía imaginar. Todas las personas que hicieron parte de este proyecto cuidaron hasta el más mínimo detalle de todo. Todo era real y no hubo nada falso. Esto que voy a decir es poco común, pero al momento de actuar yo realmente me sentía en una película y sentía que estaba viviendo dentro de Macondo“.