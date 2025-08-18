De la pantalla a las pistas: Coffee, de ‘Nuevo Rico, Nuevo Pobre’, brilla fuera de la TV

Este 2025, la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre presentó a un personaje que conquistó al público desde el primer capítulo: Chanda, el perro de la familia, interpretado por Coffee, un perro criollo con una historia fascinante. Con apenas 3 años, este canino combina la vida de estrella de televisión con una disciplina deportiva exigente: el agility.

En ExpoPet Bogotá 2025, Coffee participa en las pruebas de esta modalidad que evalúa velocidad, destreza y la conexión entre perro y guía. Su amo, Diego Jaimes, conversó con Vea sobre cómo ha sido ese salto de los sets de grabación a las pistas de competencia.

Coffee y su paso de la televisión a las pistas de agility

Jaimes contó a este medio de comunicación que Coffee “ha sido muy receptivo, le gusta mucho saltar y tomar los túneles, que son de los obstáculos que más disfrutan los perros”.

Por ahora, el objetivo a corto plazo es que participe en sus primeras competencias en grado cero, mientras continúa su entrenamiento para pasar a grado uno. “A largo plazo, la meta es que ascienda a grado dos y grado tres, que corresponden a las categorías de élite en el agility colombiano”, explicó Diego Jaimes.

Más allá de los resultados, el agility ha traído beneficios evidentes para el día a día de Coffee. “Los días que entrena agility muestra un mejor comportamiento en casa y se mantiene más tranquilo, ya que el reto mental de pasar las pistas y estar pendiente del guía genera un desgaste tanto físico como mental”, relató. En lo emocional, la experiencia es aún más enriquecedora: “El perro debe estar atento a lo que le indico yo o mi hija Sarita. Eso fortalece la relación y hace que quiera estar más cerca de ambos y responder mejor a las actividades propuestas”.

Coffee junto a Sarita y Diego, sus amos y guías. Fotografía por: Cortesía Diego Jaimes

El vínculo es, precisamente, uno de los aspectos más valiosos de este deporte. “Los animales reconocen los entrenamientos, se familiarizan con los espacios de paso de pista y disfrutan compartir con los demás miembros del equipo, tanto humanos como caninos”, agregó Diego Jaimes, quien advirtió que, además, el contacto con otros perros favorece su socialización.

En el caso de Coffee, la preparación también incluye cuidados especiales: “Se está complementando su preparación con un refuerzo nutricional, ya que tiende a tener bajo peso y, siguiendo la recomendación veterinaria, está tomando suplementos”.

De esta forma, Coffee demuestra que el talento puede brillar en distintos escenarios. De las luces de la televisión a la adrenalina de las pistas, el perro que interpreta a Chanda sigue conquistando al público, ahora con saltos y túneles que lo proyectan como una de las promesas del agility en Colombia.

