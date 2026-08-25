¿De qué murió Dolly Parton? Equipo de la cantante reveló la causa de su fallecimiento

Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años. La muerte de la cantante, compositora y actriz estadounidense fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un video en redes sociales para comunicar la noticia. La artista falleció en Nashville, Tennessee, donde permaneció durante sus últimos días mientras enfrentaba problemas de salud.

La artista fue una de las figuras más importantes de la música country y logró convertirse en una estrella internacional gracias a canciones como ‘Jolene’, ‘Coat of Many Colors’ y ‘I Will Always Love You’. Su trayectoria también incluyó el cine, con películas como ‘9 to 5’ y ‘Steel Magnolias’, además de una amplia labor filantrópica. A lo largo de siete décadas de carrera vendió más de 100 millones de discos y recibió múltiples reconocimientos, entre ellos premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La causa de muerte de Dolly Parton

El equipo de Parton confirmó que la cantante murió después de enfrentar una breve batalla contra el cáncer. La información fue entregada por sus representantes a la revista People el mismo 25 de agosto. Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico.

Según el comunicado, Dolly Parton murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, rodeada por sus seres queridos. Su sobrino había anunciado horas antes que la cantante había fallecido de manera pacífica, pero en ese momento todavía no se había informado públicamente la causa de muerte.

La confirmación sobre el cáncer llegó después de que durante los últimos meses ‘La Reina del Country’ hablara públicamente de diferentes problemas de salud. En mayo de 2026, por ejemplo, canceló su residencia en Las Vegas debido a complicaciones que, según explicó entonces, involucraban su sistema inmunitario y su sistema digestivo. La cantante aseguró en ese momento que respondía bien a los medicamentos y tratamientos, aunque algunos le provocaban mareos.

En las semanas previas a su muerte, además, sus apariciones públicas se redujeron. El 14 de agosto no pudo asistir presencialmente a la inauguración de una nueva atracción de Dollywood porque estaba deshidratada y sufría mareos. Dolly Parton explicó que su médico le había recomendado no viajar y aseguró que continuaba trabajando en varios proyectos.

Cuatro días después, el 21 de agosto, habló con People sobre su estado de salud y reconoció que atravesaba “tiempos difíciles” en ese aspecto. También contó que había dejado de prestar atención a algunas de sus necesidades médicas mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025. Ese mismo día fue hospitalizada.

Antes de estos episodios, Dolly Parton también había enfrentado problemas relacionados con cálculos renales. En septiembre de 2025 contó que uno de ellos le había provocado una infección, situación que contribuyó a la postergación de sus presentaciones en Las Vegas.

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