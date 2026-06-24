De restaurantes a marcas de ropa: los negocios millonarios de los jugadores de Colombia

Algunos jugadores de la Selección Colombia han estado construyendo, al mismo tiempo que triunfan en sus carreras como deportistas, grandes portafolios empresariales que van desde la gastronomía y la moda, hasta negocios relacionados con bienes raíces e incluso clubes de fútbol. A continuación, un repaso por algunos de ellos.

James Rodríguez

Uno de los proyectos más destacados del capitán de la Selección Colombia es la cadena de cafeterías Dos Molinos, que comenzó en Ibagué y ha logrado expandirse a ciudades como Bogotá y El Espinal, generando grandes ingresos. También tiene un restaurante en Bogotá llamando Arrogante, que está especializado en gastronomía italiana y experiencias de entretenimiento. Además, también es dueño de la marca de bebidas 10 Gold, que se centra en agua y productos energéticos, además de tener una línea de suplementos deportivos Truly Genius, enfocada en nutrición y rendimiento físico.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Entretanto, el futbolista también cuenta con negocios de finca raíz en Colombia y España, negocios ganaderos y cultivos de arroz en Tolima, complejos deportivos y canchas sintéticas “Top 10” y tiene colaboraciones textiles con marcas internacionales.

James Rodríguez, capitánd de la Selección Colombia (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Fotografía por: RAUL ARBOLEDA

Luis Díaz

El delantero colombiano también ha comenzado a forjar su propio camino en el mundo empresarial. Uno de sus proyectos más destacados es LF10, una tienda deportiva exclusiva que abrió en Bogotá junto a James Rodríguez y Radamel Falcao García. Este local, situado en la Zona T de la capital, se lanzó con una inversión que supera los 10.000 millones de pesos y tiene la ambición de convertirse en un punto de referencia para los aficionados al fútbol en Colombia y América Latina.

También lidera la Fundación Luis Díaz – Sembrando Esperanza, una iniciativa social ubicada en Barrancas, La Guajira, que se centra en impulsar proyectos educativos y deportivos para niños y jóvenes de la zona. La fundación colabora con diversas organizaciones para mejorar el acceso al deporte y contribuir al desarrollo social de comunidades en situación de vulnerabilidad. Además, el guajiro forma parte de AS1, una agencia internacional de representación deportiva que nació de la fusión de varias empresas especializadas en la gestión de futbolistas.

Juan Fernando Quintero

Uno de sus proyectos más destacados del futbolista de la Selección Colombia es Rúnico, un restaurante de alta cocina que se ha ganado un lugar privilegiado en la capital antioqueña. Ademas, el mediocampista también ha incursionado en el mundo de la belleza y el cuidado personal con Kingtero Barbershop, una barbería que abrió sus puertas en 2021 en Sabaneta, Antioquia.

En el ámbito de la moda, Quintero lanzó su propia línea de ropa, Q10 o quintero10.co, que se enfoca en ofrecer prendas y accesorios tanto para adultos como para niños. Inspirada en la cultura urbana y el estilo streetwear, la marca abarca desde camisetas y sudaderas hasta accesorios únicos, consolidándose como una de las iniciativas más prometedoras del futbolista fuera del campo.

Davinson Sánchez

El futbolista también ha estado trabajando en proyectos que tienen un gran impacto social y que ayudan a construir su marca personal. Uno de sus logros más destacados es la Fundación Dávinson Sánchez, que fundó en 2016 en la vereda Ciénaga Honda, en Guachené, Cauca. Su misión es ofrecer oportunidades a niños y jóvenes a través del deporte. Esta iniciativa fomenta hábitos saludables, proporciona equipamiento deportivo y apoyo alimentario a comunidades que lo necesitan, beneficiando a cientos de familias en la región.

Además, el defensor ha potenciado su faceta empresarial al asociarse con la agencia internacional Latope Sports & Entertainment, que se especializa en la representación y el posicionamiento comercial de deportistas y figuras del entretenimiento.

David Ospina

El arquero tiene su propia escuela de formación de arqueros, Cancerberos, con sede en Medellín y que fue fundada en sociedad con otros dos reconocidos guardametas colombianos, Bréiner Castillo y Andrés Saldarriaga.

En el contexto del Mundial, futbolistas como Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma y Yerry Mina hicieron una alianza estratégica con una reconocida marca colombiana con la que crearon colecciones exclusivas que reflejan sus personalidades y estilos de vida.