Desmienten muerte de la actriz Yorgelis Delgado. Su familia tiene fe: “Un milagro”

Un día después de la tragedia del doble terremoto que este miércoles 24 de junio ocurrido en Venezuela, varios medios de ese país confirmaron la muerte de una de las actrices y presentadoras más queridas del vecino país: Yorgelis Delgado. La información también se difundió internacionalmente, no obstante, este viernes su hija Miranda y quien fue rescatada después de la tragedia se dirigió a los cibernautas explicando que su madre aún permanece desaparecida, negando así cualquier confirmación de su fallecimiento.

“En nombre de la familia de Yorgelis Delgado, queremos agradecer profundamente las muestras de solidaridad, los buenos deseos y la fe depositada en la continua búsqueda de mi mamá. Nos mantenemos en oración constante, confiando plenamente en que Dios nos concederá el milagro de volver a verla”, escribió en sus redes la joven que junto a los suyos aguardan las labores de rescate que su madre sea hallada con vida.

Familia de Yorgelis piden oración para hallar a la actriz

“Pedimos encarecidamente respeto a nuestra privacidad y prudencia. Solicitamos evitar la difusión de informaciones o noticias que no estén debidamente confirmadas”, Luego explicó que ella está bien con algunos de sus familiares. “Aprovechamos para informar que tanto yo, Miranda Mijares, mi tía Jorgelina Delgado y mi prima Yohangellis Delgado, nos encontramos en buenas condiciones físicas y completamente unidas en la fe. Agradecemos de corazón que nos sigan acompañando en sus oraciones”.

Recordemos que la actriz Yorgelys Delgado se encontraba en un edificio llamado Coral Beach en La Guaira cuando el miércoles 24 ocurrieron los dos temblores en Venezuela.

Yorgelis se hizo muy popular en todo el continente tras participar en la telenovela ‘Entre tú y yo’, junto al grupo Salserín. También participó en proyectos de Servando y Florentino.

René Velazco, exintegrante de Salserín, pidió que no se compartiera información no confirmada por la familia. “Dejen de darle eco a esta noticia, la familia continúa con la búsqueda, ninguno de ellos ha dado declaraciones más allá de que está desaparecida”, puntualizó.

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