Día de amor y la amistad en Colombia: parejas famosas que vencieron la adversidad

Diego Guauque y Alejandra Rodríguez: el amor el respeto y la admiración pueden con todo

“No solo el amor puede con todo, también el respeto, la admiración, el trabajo en equipo y el humor: Diego Guauque. Fotografía por: Archivo vea

En el 2023, el periodista Diego Guauque y su esposa Alejandra Rodríguez vivieron la prueba de amor, amistad y lealtad más difícil de sus vidas. Diego fue diagnosticado con un sarcoma, un tipo de cáncer que se forma en el tejido blando y que, en su caso, afectó cuatro órganos: páncreas, duodeno, riñón y la vena cava. Durante este complejo momento, Alejandra, su esposa, fue fundamental. “Fue una prueba que, en definitiva, me hubiera costado mucho trabajo superar si no hubiera contado con el amor, la paciencia, la fe y la cabeza fría de Aleja para tomar las decisiones difíciles que irrumpieron en mi vida”, le dijo Diego a Vea. Alejandra cuenta que la tristeza y el afán hacían todo más complicado. Sin embargo, para ella, más allá del amor, existían otros sentimientos que la motivaban a no soltar en ningún momento a su esposo. “Yo creo que más que amor, se trata de amistad y lealtad. Lo hice por eso, no porque Diego sea mi pareja. Nunca lo vi como una obligación de esposa, sino como el momento de demostrarle que yo también estaba para afrontar la crisis. Como su amiga y cómplice, con la que no hay vergüenza de mostrarse fuerte, débil, enfermo o triste. Lo haría las veces que sea necesario, y no tiene solo que ver con que sea mi pareja”. Desde su experiencia, Diego manifiesta que el cáncer le dejó lecciones importantes para su vida. “Entender que la vida es finita, y que por eso hay que vivir el día a día. Priorizar la salud sobre cualquier cosa y ratificar que la familia es tan importante que puede convertirse en el motor de salvación”.

Falcao y Lorelei Tarón, un amor a prueba de todo

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón se vieron por primera vez en Argentina, mientras él hacía parte del Club Atlético River Plate y ella se había ido a vivir a Buenos Aires con el sueño de ser cantante. Asistían a la misma iglesia cristiana, lugar donde ocurrió el flechazo. Desde el primer momento, el samario supo que la nacida en la provincia de Misiones, sería su esposa. Se casaron el 12 de diciembre del 2007 y son padres de cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven. En enero del 2014, antes del mundial, con sede en Brasil, Falcao sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, mientras jugaba un partido con el AS Mónaco, combinado en el que militaba desde el 2013. Vino una delicada cirugía y una recuperación de seis meses, que lo dejó sin cumplir su sueño: jugar un mundial con la Selección Colombia, pero el amor, la dedicación y la oración de su esposa lo ayudaron a salir completar con éxito su proceso de recuperación, pues Lorelei ha sido siempre una roca fuerte del hogar. En el 2022, la pareja sufrió otro duro golpe: la pérdida del bebé que esperaba. “Sí, lo queríamos mucho, pero no pudo ser, lo perdimos hace un par de meses y ha sido muy duro para toda la familia. Dios sabe cómo hace sus cosas”, escribió la esposa del futbolista en su Instagram, en una publicación donde aparecía con 11 semanas de gestación. Una vez más, el amor del deportista y la unión de familia fueron determinantes para superar la devastadora noticia, que conocieron durante la ecografía que les revelaría el sexo de su quinto hijo. Un año después, el 24 de julio del 2023, su hogar se inundó de alegría con el nacimiento de Heaven. Ese día, con un mensajes en redes, Falcao compartió su felicidad. “Eres ese pedacito de cielo que ha llegado para completar nuestra vidas y familia”.

Michael J. Fox y Tracy Pollan, juntos en la salud y en la enfermedad

Desde 1982, el actor Michael J. Fox protagonizaba la famosa serie Lazos familiares, donde daba vida a Alex P. Keaton. Tres años después coincidió en el set de grabación con Tracy Pollan, quien encarnaba a Ellen Reed, con quien, en la ficción, sostenía un romance. Tres años después volvieron a encontrarse, en Luces de la gran ciudad, película estelarizada por el actor canadiense y allí nació su amor. Michael y Tracy se casaron en julio de 1988. Michael, que ya era una megaestrella por cuenta de la famosa trilogía de Volver al futuro, vivía uno de los mejores momentos en su carrera profesional, recibió en 1991, cuando tenía 29 años, una noticia que lo cambiaría todo: fue diagnosticado con Párkinson. En privado, el actor y su esposa, madre de cuatro hijos, Sam, las gemelas Aquinnah y Schuyler y Esme, comenzaron a hacer frente a la enfermedad. La actriz, quien en una ocasión contó que la enamoró la inteligencia y el buen sentido del humor del actor, se convirtió en el pilar de su vida y puso su carrera en segundo plano para brindarle apoyo y ayudarlo a asimilar la realidad de su padecimiento. Su ayuda fue decisiva cuando el artista, quien mantuvo en secreto su condición durante 7 años, se deprimió y comenzó a ingerir pastillas y a beber sin control, todo para olvidar lo que estaba viviendo. Pollan se convirtió en enfermera, terapeuta y motivadora permanente. Su calma ante los momentos difíciles se puso a prueba de nuevo en 1998, cuando al inolvidable Marty McFly tuvo que ingresar al quirófano para someterse a una cirugía cerebral, y otra vez, en 2018, cuando le descubrieron un tumor en la médula espinal, fue operado y tuvo una delicada recuperación, que incluyó aprender a caminar.

La pareja, que cumplió 36 años de matrimonio, se dedica mensajes llenos de admiración y respeto a través de las redes sociales. Él la llama “mi chica de verano para siempre”, una estación en la que lleva 36 años, desde el 16 de julio de 1988, cuando se convirtió en su esposa.

Fabiola Posada y Nelson Polanía ‘Polilla’: “la prueba más dura ha sido mi enfermedad”

´La gordita Fabiola’ y ‘Polilla’ están casados hace 28 años por lo civil, por la iglesia y han renovado votos muchas veces en diferentes lugares del mundo. Su amor se hizo aún más fuerte con los problemas de salud de la artista. “La prueba más dura ha sido mi enfermedad, los infartos, los 27 días en coma al filo de la muerte... Él sabiendo que de pronto me perdía, cuando salgo y estoy aquí en la casa, un día se sienta a mi lado en la cama llorando y me dice: ‘no puedo creer que estés aquí’. Eso ha sido lo más lindo que me ha podido pasar”, le cuenta Fabiola a Vea. Luego de lo difícil que fue vivir las cirugías y el tiempo en la clínica, la recuperación en casa fue otro proceso que, con amor y dedicación, sacaron adelante juntos. “Por mi diabetes, las heridas de la pierna se abrieron, ‘Poli’ con paciencia me llevaba a la clínica de heridas, aprendió a hacer las curaciones. Mis heridas abiertas él las cerró, no solamente aprendiendo como se trabajaba, sino las cerró con el amor más grande del mundo”, recuerda Fabiola. A pesar de lo complicado que fue este capítulo en sus vidas, ambos ven en la situación algo muy positivo. “Nos unimos mucho, seguimos trabajando mucho y ha sido una forma de fortalecer nuestra unión”, afirma ‘Polilla’.

Robert Downey Jr. volvió a la vida gracias a Susan Levin

Robert Downey Jr. creció en una familia de artistas, donde también vivió los excesos. A los 6 años, Robert Downey, su padre, le dio a probar marihuana. A los 16 años dejó de estudiar para dedicarse a la actuación. En los 80, cuando tenía 20, las drogas y el alcohol habían tomado el control de su vida. Las adicciones lo llevaron a centros de rehabilitación, a la cárcel, además de vivir durante meses con libertad condicional, y su prometedora carrera tuvo baches. Pero Robert Downey repitió la historia de su padre, quien se casó con Laura Ernst y logró salir del mundo de las drogas. En el 2003, el protagonista de Gothika se enamoró de la productora Susan Levin. Su conexión fue instantánea y su amor se selló con boda el 27 de agosto del 2005. Susan lo acompañó, lo entendió, pero también lo puso a escoger: ella o las adicciones. El protagonista de Iron Man eligió la primera opción, y con la ayuda de su esposa, quien también es su socia, se enfocó de nuevo en su carrera. En el 2024 ganó su segundo Óscar, como Mejor Actor de Reparto por Oppenheimer, y en su discurso de aceptación rindió homenaje a quien, con amor, lo salvó. “Me gustaría dar las gracias a mi veterinaria, es decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró como a una gruñona mascota rescatada y me amó hasta devolverme la vida, por eso estoy aquí. Gracias”.