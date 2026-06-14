Día del Padre: Cristiano Ronaldo, Neymar y otras estrellas del Mundial 2026 con más hijos

El inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha concentrado la atención de millones de aficionados alrededor del mundo. Además de los resultados y las expectativas de cada selección, varias de las principales figuras del torneo han vuelto a ocupar titulares, entre ellas Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi y otros futbolistas que, a lo largo de sus carreras, han trascendido el ámbito deportivo para convertirse en referentes globales.

En medio de la celebración del Día del Padre, también han surgido preguntas sobre la vida personal de algunos de los protagonistas del campeonato. Más allá de sus logros dentro de la cancha, varios de ellos han formado familias numerosas, lo que ha despertado la curiosidad de aficionados y seguidores interesados en conocer qué estrellas del Mundial 2026 tienen la mayor cantidad de hijos.

¿Qué figuras del Mundial 2026 tienen más hijos?

Cristiano Ronaldo (6 hijos)

Con seis hijos, Cristiano Ronaldo encabeza este listado entre las principales figuras que disputan la Copa Mundial de la FIFA 2026. El delantero portugués ha compartido en numerosas ocasiones momentos de su vida familiar y suele mostrar en redes sociales algunas escenas junto a sus hijos y su pareja, Georgina Rodríguez.

Su hijo mayor es Cristiano Ronaldo Jr., nacido el 17 de junio de 2010 (16 años). Aunque el futbolista obtuvo la custodia total del menor, nunca ha revelado públicamente la identidad de su madre.

Siete años después, en junio de 2017, nacieron los gemelos Eva María y Mateo Ronaldo (9 años) mediante gestación subrogada en Estados Unidos. Al igual que ocurrió con su primogénito, la identidad de la mujer involucrada en el proceso se ha mantenido en reserva.

Ese mismo año, en noviembre de 2017, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron la bienvenida a su primera hija en común, Alana Martina (8 años). La niña se convirtió en la cuarta hija del futbolista y en la primera nacida dentro de su relación con la modelo e influenciadora.

La familia volvió a crecer en abril 2022, cuando la pareja esperaba gemelos. Sin embargo, el nacimiento estuvo marcado por una tragedia: uno de los bebés, un niño, falleció durante el parto. Su hermana gemela, Bella Esmeralda (4 años), sobrevivió y actualmente es la hija menor del capitán de la selección de Portugal.

Neymar (4 hijos)

Neymar ocupa el segundo lugar de este listado entre las grandes figuras del Mundial 2026. El delantero brasileño es padre de cuatro hijos, fruto de distintas relaciones que han acompañado diferentes etapas de su vida personal y profesional.

Su primer hijo es Davi Lucca, nacido el 24 de agosto de 2011 (14 años), cuando el futbolista tenía apenas 19 años. El niño es fruto de la relación que Neymar mantuvo con Carol Dantas, con quien ha conservado una relación cordial enfocada en la crianza compartida.

Más de una década después, en octubre de 2023, nació Mavie (2 años), la primera hija del brasileño junto a la influenciadora Bruna Biancardi. La llegada de la niña fue ampliamente compartida por la pareja a través de redes sociales.

Menos de un año después, en julio de 2024, Neymar volvió a convertirse en padre con el nacimiento de Helena (1 año y 9 meses), hija de la modelo Amanda Kimberlly. La noticia generó gran atención mediática en Brasil debido a la cercanía entre ambos nacimientos.

En julio de 2025 nació Mel (11 meses), la segunda hija de Neymar y Bruna Biancardi. Con su llegada, el futbolista brasileño alcanzó un total de cuatro hijos reconocidos públicamente.

Harry Kane (4 hijos)

Mientras continúa liderando a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Harry Kane también comparte una faceta menos conocida para muchos aficionados: la de padre de cuatro hijos. Todos ellos son fruto de su relación con Katie Goodland, a quien conoce desde la infancia y con quien contrajo matrimonio en 2019.

La mayor de la familia es Ivy Jane Kane, nacida en enero de 2017 (9 años). Su llegada coincidió con el ascenso definitivo del delantero como una de las principales figuras del fútbol inglés.

Un año y medio después, en agosto de 2018, nació Vivienne Jane Kane (7 años), la segunda hija de la pareja. Con ella, el hogar del atacante sumó una nueva integrante antes de algunos de los momentos más importantes de su carrera con la selección inglesa.

La pareja dio la bienvenida a su primer hijo varón en diciembre de 2020. Se trata de Louis Harry Kane (5 años), cuyo segundo nombre coincide con el de su padre.

El más pequeño es Henry Edward Kane, nacido en agosto de 2023 (3 años). Su llegada se produjo pocas semanas después de que el delantero dejara el Tottenham para fichar por el Bayern Múnich, uno de los movimientos más importantes de su carrera profesional.

Lionel Messi (3 hijos)

Aunque es uno de los futbolistas más exitosos de la historia, Lionel Messi también ha destacado por mantener una vida familiar estable junto a Antonela Roccuzzo, su pareja desde la adolescencia y esposa desde 2017. Fruto de esa relación nacieron sus tres hijos, quienes han acompañado al capitán argentino en distintos momentos de su carrera.

El mayor es Thiago Messi, nacido el 2 de noviembre de 2012 (13 años). Su llegada marcó el inicio de la paternidad para el entonces jugador del Barcelona, quien en varias entrevistas ha reconocido que el nacimiento de su primer hijo cambió sus prioridades fuera del fútbol.

Tres años después, el 11 de septiembre de 2015, nació Mateo Messi (11 años). Con el paso de los años, el segundo hijo del campeón del mundo se ha convertido en uno de los integrantes más conocidos de la familia debido a las anécdotas que sus padres han compartido sobre su personalidad extrovertida y competitiva.

La familia volvió a crecer el 10 de marzo de 2018 con el nacimiento de Ciro Messi (8 años), el menor de los hijos del futbolista argentino. Al igual que sus hermanos, suele aparecer en algunas publicaciones familiares que Messi y Antonela comparten en redes sociales.

Luis Díaz (3 hijos)

Además de convertirse en una de las principales figuras de la selección colombiana, Luis Díaz también ha construido una familia junto a Geraldine Ponce, su compañera desde antes de alcanzar la fama internacional. La pareja tiene tres hijas y suele compartir algunos momentos familiares a través de redes sociales.

La mayor es Roma Díaz Ponce, nacida en noviembre de 2021 (5 años). Su llegada coincidió con una de las etapas de mayor crecimiento en la carrera del futbolista, que poco después daría el salto al Liverpool de Inglaterra.

Dos años más tarde, en 2023, nació Charlotte Díaz Ponce (3 años), la segunda hija de la pareja. Aunque Luis Díaz acostumbra a mantener cierta reserva sobre su vida privada, tanto él como Geraldine han compartido ocasionalmente imágenes junto a sus hijas en celebraciones familiares.

La integrante más reciente de la familia es Annora Díaz Ponce, nacida en mayo de 2026. Su llegada se produjo apenas unas semanas antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que el delantero colombiano afrontó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva convertido recientemente en padre por tercera vez.

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