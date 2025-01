Diana Ángel recordó experiencia con misterioso hombre en un bar de Bogotá

Diana Ángel, quien participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, volvió a ser tema de conversación en redes sociales por razones relacionadas a su vida privada.

En esta ocasión, la actriz y cantante llamó la atención del público al contar su experiencia en un conocido bar de Bogotá, donde besó a un hombre que estaba junto a su pareja.

La experiencia de Diana Ángel en Theatron

En una entrevista con el podcast A pelo, del presentador Omar Vásquez, la bogotana de 49 años fue invitada para hablar sobre algunos temas que suelen ser tabú entre la sociedad.

Fue entonces cuando Diana Ángel recordó el día en que un hombre, que estaba en búsqueda de encuentros extramaritales, llamó su atención en una popular discoteca de Bogotá.

“Yo estaba bailando muy feliz en Theatron, todo el mundo estaba feliz, cuando, de repente, me tropiezo con algo que estaba por ahí. En el momento en que yo me voy a caer aparece un chico, de la nada, y me alcanza a atrapar en el aire ¡Una película! O sea, les estoy contando una película”, expresó inicialmente.

Luego de agradecerle al hombre que evitó su caída, Diana Ángel se fijó en que era “muy guapo”. Sin embargo, notó que venía acompañado por su novia, así que optó por dejarlo pasar.

La sorpresa para la actriz llegó cuando este sujeto empezó a coquetearle y a llamar su atención, aun sin importar que la mujer que lo acompañaba estaba presenciando todo. Razón por la cual se sintió bastante confundida.

”Él se sentó a mirarme. Y yo pienso: ‘¿Esto será conmigo? ¡Esto es muy raro!’. Pero era tan guapo, en serio, tan guapo. Mientras tanto él insistía y me hacía gestos, con la cara y con la mano, como de ‘ven’. Me llamaba y yo decía que no (...) No me van a creer, pero tengo testigos. De repente el chico se me acerca y me pregunta por qué estaba tan rogada, a lo que yo respondí: ‘Es que yo no estoy entendiendo este código, además, ahí está tu chica’; entonces me dijo que no importaba y que tenía permiso”, agregó a su relato.

Por último, Diana Ángel concluyó la historia con un desenlace que pocos esperaban, incluso aquellos que estaban presentes cuando todo ocurrió: “El mesero me regala un chicle y yo le doy un beso a este chico ¡Nos hemos dado un beso en la mitad de este lugar! Mira, la gente aplaudía porque todo parecía una película”.