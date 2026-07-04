Diego Guauque regresó al hospital donde recibió quimioterapia y vivió conmovedor momento

En días recientes, Diego Guauque volvió al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer y compartió con sus seguidores una experiencia que marcó esa visita. El periodista relató lo ocurrido a través de un video publicado este 8 de julio por medio de sus redes sociales, en el que mostró imágenes desde la sala en donde meses atrás asistió a varias sesiones de quimioterapia.

El comunicador, conocido por su trabajo en ‘Séptimo Día’, fue diagnosticado en 2023 con un leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente. Desde entonces ha utilizado sus plataformas digitales para contar parte de su proceso de recuperación y enviar mensajes de apoyo a personas que enfrentan la enfermedad, una labor que volvió a cobrar sentido durante su más reciente paso por el centro médico.

La experiencia de Diego Guauque

El comunicador explicó que volvió al centro asistencial para realizar el mantenimiento del catéter que aún conserva tras finalizar las sesiones de quimioterapia. Aunque pensó que sería un procedimiento habitual, la jornada tomó un rumbo inesperado cuando conoció personalmente a una mujer que actualmente enfrenta el mismo diagnóstico que él superó.

Se trata de Reina Dávila, paciente con leiomiosarcoma, quien le contó que, al enterarse de su enfermedad, buscó testimonios de personas que hubieran logrado superar ese tipo de cáncer. En esa búsqueda encontró la historia de Diego Guauque y decidió escribirle un mensaje por Instagram, sin imaginar que recibiría una respuesta al día siguiente.

El periodista de ‘Séptimo Día’ le confirmó entonces que ambos compartían el mismo diagnóstico y comenzó a brindarle palabras de aliento. Meses después, el destino los reunió en la misma sala de quimioterapia donde él libró su propia batalla contra la enfermedad.

Conmovido por la coincidencia, Diego Guauque permaneció junto a Reina durante parte de su tratamiento y aseguró que ese momento le hizo comprender, una vez más, la importancia de compartir experiencias que puedan servir de apoyo para otras personas.

Según relató, la paciente le confesó entre lágrimas que uno de sus mayores deseos, tras recibir el diagnóstico, era conocer a alguien que hubiera sobrevivido al mismo cáncer para afrontar el proceso con mayor esperanza.

Al finalizar su publicación, el periodista invitó a sus seguidores a enviar mensajes de ánimo y oraciones para Reina Dávila y para quienes actualmente luchan contra el cáncer. También reiteró que, después de haber recibido una segunda oportunidad, considera que una de las mejores formas de agradecerla es acompañar a quienes apenas comienzan ese camino, convencido de que una palabra de aliento puede marcar la diferencia en medio de un tratamiento tan complejo.

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