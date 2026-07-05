Diego Guauque y las lecciones que le dejó el cáncer: “Sin salud no somos nada”

A principios de 2023, Diego Guauque recibió un diagnóstico que transformó su vida por completo: el comunicador padecía un leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente que ataca los tejidos blandos del abdomen. A partir de ahí, comenzó un camino largo y complicado con quimioterapias, radioterapias, cirugías para extirpar el tumor, e incluso la pérdida de un riñón. Su situación de salud lo mantuvo alejado de las cámaras durante más de un año. En abril de 2024, ya recuperado, volvió al programa investigativo de Caracol Televisión, y desde entonces ha centrado en la salud su trabajo y su vida pública.

Nuevo quebranto de salud de Diego Guauque tras vencer el cáncer

Aunque actualmente se encuentra estable y disfrutando nuevamente de sus actividades cotidianas, recientemente volvió a tener un episodio de salud delicado. “Gracias a Dios estoy bien, tuve un sustico hace un par de semanas, pero era algo relacionado con las consecuencias de los tratamientos. Me dio una estenosis en el duodeno, empezó a cerrarse y por ahí va pasando la alimentación. El duodeno de una persona normal es de 20 milímetros, el mío se me fue cerrando y ya lo llevaba en 6. Entonces estaba sintiendo en el estómago una obstrucción, una pesadez estomacal permanente, pero gracias a Dios me hicieron una dilatación. ¿Por qué me pasó esto? Los médicos me dijeron que básicamente por efectos de las radioterapias y algunas cirugías que me hicieron y que fueron cicatrizándolo a largo plazo. Gracias a Dios fue algo pasajero, continúo en estos tratamientos”.

La importancia de valorar lo cotidiano

Aunque el proceso fue difícil, el periodista reconoce que la enfermedad le dejó muchas enseñanzas: “Tengo una frase que me inventé, que se llama ‘la belleza de las cosas simples’ como volver a tener pelo, volver a poder comer, caminar, hablar, disfrutar de la naturaleza, poder abrazar, llamar, reencontrarse con los amigos. Creo que esas son realmente las cosas bonitas que valen la pena. El cáncer también me enseñó a que lo bueno o uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestra vida no se encuentra en lo extraordinario, en lo pomposo, sino en las cosas sencillas que solamente comenzamos a valorar cuando las perdemos”.

Diego Guauque, periodista de "Séptimo Día". Fotografía por: Camilo Suárez

Por eso, Guauque destaca las principales lecciones: “A mí el cáncer me dejó muchas cosas positivas. La primera: sin salud no somos nada, la salud debe ser la prioridad. Somos unos seres humanos que nos crían acostumbrándonos a que el éxito de la vida casi siempre está relacionado con el dinero, tener plata, ascender en la empresa, ser el mejor en tu compañía. A mí, como me dio esto un primero de enero, entonces yo tenía mi lista de los deseos del 31 de diciembre del día anterior. Ninguno hablaba de salud. Todos hablaban del trabajo, ganarme el premio, la vuelta al mundo, conocer más países, crecer, una nueva casa, y curiosamente, como había sido una persona que no se enfermaba más allá de lo normal, dentro de mis 12 deseos no estaba nada relacionado con salud, ni para mí, ni para mi familia. Y ahora cuando estoy celebrando mis cumpleaños siempre mi único deseo es salud, ya no le pido nada más a Dios. Con salud puedo seguir ejerciendo mi periodismo, puedo seguir siendo papá, puedo seguir siendo buen hijo, buen esposo”.

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El periodista resalta otro punto importante: “La segunda lección es que nosotros solemos a veces pasar más tiempo y dedicarle más tiempo al trabajo. Esto dejó de ser una de mis grandes prioridades, porque es la salud, y en segunda posición la familia, porque es la que siempre está ahí. Cuando me fui de ‘Séptimo Día’ durante ese año, a los 8 días había como 8, 10, 15 hojas de vida y fue rápido, te reemplazan fácil. De pronto el tren va más rápido, más lento, en otra velocidad, pero no para. ¿Sabes dónde sí paró? En mi casa. Mi esposa dejó de trabajar durante un año. Mi hija estuvo muy presente todos los días en la clínica. Mis dos padres todos los días estaban allí. Es decir, es el único sitio donde uno sí dice que es irreemplazable. La familia es el motor de salvación. Sin mi familia yo no hubiera salido adelante”.

Además, esta experiencia lo impulsó a transformar sus redes sociales y sus reportajes, que antes se enfocaban en su labor periodística diaria y ahora se centran en gran medida en temas de salud: “Me he vuelto más consciente en tratar de mostrar programas relacionados con salud, enseñarles a los televidentes qué es un cáncer, un Alzheimer, cuál es la crisis de salud que estamos atravesando, que es un trasplante de órganos, todo ese tipo de cosas a mí me llaman muchísimo la atención. Para mí la vida ahorita es un tema de vivirla a diario, de cuidarla, de consentirla con cosas como dormir bien. Yo antes no le paraba bolas a eso. Ejercitarse, alimentarse mejor, poder volver a respirar, porque había momentos en los que yo no podía respirar bien. También me doy la bendición cada vez que puedo orinar, porque cuando estaba con las quimioterapias orinaba sangre por el medicamento. Entonces, para mí esas son las cosas más importantes de la vida, las que me hacen sonreír, las que me hacen ser feliz y las que me hacen estar tranquilo”.

“Desde el sótano”, conferencia de Diego Guauque

Por eso, junto a su esposa, Alejandra Rodríguez, dicta la conferencia “Desde el sótano”, donde comparte los desafíos que enfrentaron y las valiosas lecciones que aprendieron. “Uno de mis grandes maestros de la vida resultó siendo esta enfermedad. Ahora con mi esposa le mostramos a la gente los 10 principales obstáculos que nosotros tuvimos que enfrentar cuando vivimos en ese sótano llenos de obstáculos, de caídas, de llanto, pero cada uno de esos escollos nos fue dejando a nosotros una gran enseñanza, y esas enseñanzas son las que nosotros tratamos de sembrar en los corazones de los asistentes. Para mí, el cáncer fue un manual para enfrentar obstáculos y lograr extraerle una gran cantidad de enseñanzas que podía bien dejarlas encerradas acá dentro de este hogar, pero creo que tengo un compromiso con Dios. Yo le dije a Dios ‘si tú me permites jugar mi segundo tiempo de vida déjame hablar más de estos temas, déjame agradecértelo a mi manera’, y creo que una de las maneras mías es tratar de exportar todo ese conocimiento, toda esa experiencia que pude obtener con esta enfermedad para que no solamente quede encapsulada acá en esta familia, sino compartirla con las demás personas que atraviesan por enfermedades o por obstáculos tan difíciles como este”.

El miedo a la recaída

Pese a que los controles médicos han dado resultados positivos, Guauque admitió que uno de los mayores desafíos es lidiar con el miedo constante a una recaída. “Creo que eso es un tema que muchos pacientes oncológicos y cuidadores nos lo tragamos en silencio, porque a mí me parece que una de las cosas más severas, injustas, difíciles, del cáncer, es el temor que uno siempre va a tener, porque no es que tú un día te decretan en remisión y se acabó. No, esta película continúa. Tú continúas en controles, en observaciones, con exámenes, en el caso mío cada cuatro meses. Y son momentos de tensión porque en ese examen la vida te puede volver a cambiar de un momento a otro. Entonces esto me recuerda que uno debe tener fortaleza mental. Otra cosa que le sucede al paciente oncológico es que cualquier dolor, enfermedad, por lejana que sea, uno siempre la va a asimilar con el cáncer. Es como un ‘shock’ postraumático”.

A pesar de que hoy está en remisión, admitió que las secuelas físicas y emocionales aún están ahí. La enfermedad ha cambiado radicalmente sus prioridades, su carrera y lo que considera su propósito en la vida “Es un miedo que vamos a tener siempre. Siempre trato de ver lo positivo dentro de la adversidad”.