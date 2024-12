Discusión de Nelson Velásquez en el aeropuerto: aerolínea aclaró la situación

Un polémico video, del que Nelson Velásquez es protagonista, sorprendió a través de redes sociales en días recientes. Las imágenes, que dividieron opiniones entre los internautas, dejan en evidencia cómo el intérprete discute de forma aireada contra la trabajadora de una conocida aerolínea.

De acuerdo con lo que se observa en el video, el cantante y los integrantes de su agrupación musical tuvieron un problema cuando se encontraban a punto de abordar un vuelo. Esta situación generó un evidente enfado por el que la voz líder del grupo empezó a reclamar a gritos.

“Ustedes no se merecen ningún respeto ¡Ustedes no respetan a nadie!”, se escucha decir a Nelson Velásquez en la grabación, mientras que segundos más tarde agrega: “Que ya no hay cupos. Como no vieron los cupos pensaron que ya no iban a llegar (...) pensaron que no íbamos a llegar acá. Llama al supervisor ya, porque nosotros nos montamos en ese vuelo. Eso es lo que hacen siempre. Siempre con sus vivezas y con sus patrañas”.

Las palabras del exponente vallenato hicieron pensar a muchos que, al parecer, una sobreventa de vuelos por parte de la aerolínea lo habría afectado en aquella ocasión. Sin embargo, en horas recientes la compañía en cuestión se pronunció para aclarar la situación y desmentir algunos rumores al respecto.

¿Qué habría generado la molestia de Nelson Velásquez?

Según la explicación que la aerolínea entregó a un medio de comunicación. el hecho tuvo lugar hace un mes, aproximadamente, cuando el músico vallenato y sus compañeros se disponían a hacer una conexión en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, de un trayecto comprendido entre Medellín e Ipiales.

“Parte del grupo de él venía en otro vuelo, venía en una conexión de Medellín a Bogotá, y todos salían hacia Ipiales. Él estaba angustiado era por el tiempo que había para que los que venían en esa conexión desde Medellín pudieran abordar el vuelo Bogotá-Ipiales (...) El personal en tierra hizo todo lo posible para que pudieran volar en ese mismo vuelo todos, y así ocurrió”, comunicó Avianca a Infobae.

La aerolínea enfatizó que Nelson Velásquez, quien no se ha pronunciado al respecto, “presentó un comportamiento disruptivo y fue bastante agresivo con el personal en tierra, tal y como se ve en el video, así como con el personal en el avión”.