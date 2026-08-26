Dolly Parton: por qué no tuvo hijos con Carl Dean, su amistad con Miley Cyrus y más

El mundo del espectáculo despide a Dolly Parton, una de las figuras más queridas e influyentes en la música country. La voz, talento y carisma de la cantante, compositora y actriz estadounidense lograron conquistar a varias generaciones y convertirla en un referente de la música a nivel mundial.

Su vida personal también llamó la atención de sus seguidores, sobre todo por su sólido matrimonio con Carl Dean y la conexión especial que forjó con Miley Cyrus, a quien consideraba parte de su familia. Ahora, tras su partida, muchos de esos detalles han vuelto a ser tema de conversación en medios de comunicación internacionales y redes sociales.

La razón por la que Dolly Parton no tuvo hijos con Carl Dean

La historia de amor de Dolly Parton y Carl Dean duró casi sesenta años. Se casaron en 1966 y estuvieron juntos hasta que Dean falleció en marzo de 2025. Aunque la pareja nunca tuvo hijos, la artista compartió en varias ocasiones las razones detrás de esa elección. En una entrevista con Oprah Winfrey, Parton comentó que no tener hijos le brindó la libertad de enfocarse más en su carrera musical y en otros proyectos que le apasionaban. “Como no tenía hijos, y mi esposo era bastante independiente, tenía libertad. Así que creo que una gran parte de todo mi éxito es el hecho de que era libre para trabajar”.

Esa perspectiva estuvo conectada con uno de sus proyectos filantrópicos más significativos. “No tuve hijos porque creía que Dios no quería que tuviera hijos para que los hijos de todos pudieran ser míos, para que pudiera hacer cosas como Imagination Library, porque si no hubiera tenido la libertad de trabajar, no habría hecho todas las cosas que he hecho. No estaría en una posición para hacer todas las cosas que estoy haciendo ahora”.

Hace años, Parton compartió que tenía un vínculo muy especial con sus sobrinos y sobrinas, quienes incluso la llamaban “Aunt Granny”. Para ella, su familia extendida siempre fue una parte esencial de su vida. Por eso, aunque no tuvo hijos biológicos, encontró otras maneras de desempeñar un papel maternal y de apoyar a las nuevas generaciones.

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Cantante y actriz estadounidense, quien falleció el 25 de agosto del 2026. Fotografía por: Agencia AFP

Su relación con Miley Cyrus

Durante décadas, Dolly Parton sostuvo una relación especial con Miley Cyrus, a quien conoció cuando era solo una bebé, gracias a su amistad con Billy Ray Cyrus. Cuando Miley nació, su papá le pidió a Dolly que fuera su madrina. Ella aceptó, y aunque aclaró que era una madrina “honoraria”, siempre se refirió a Miley con gran cariño.

Con el tiempo, su relación se transformó también en una colaboración artística. Dolly hizo una aparición en la serie Hannah Montana, donde interpretó a la famosa “Aunt Dolly”, y más tarde trabajaron juntas en varios proyectos musicales. Una de sus colaboraciones más recordadas fue Jolene. Además, ambas participaron en otros proyectos musicales y televisivos, como el especial de Año Nuevo de Miley y la colaboración en Wrecking Ball, que forma parte del álbum Rockstar de Parton.

La estrella de Disney, hizo una publicación en sus redes sociales despidiendo a Dolly a través de un emotivo mensaje: “El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras bambalinas, bajo el glamour, entre nuestros corazones. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este dolor y la veremos en las cosas más hermosas”.

Así fue la última entrevista de Dolly Parton

Cuatro días antes de su fallecimiento, Dolly Parton ofreció la que sería su última entrevista para la revista People. Durante esa conversación, la legendaria cantante se sinceró sobre algunos problemas de salud que había enfrentado y admitió que en los últimos años había descuidado un poco su propio bienestar, dedicándose por completo a cuidar de su esposo, Carl Dean. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba a Carl”.

La artista también compartió que esas dificultades no surgieron de un momento a otro. Recordó que, desde los años 80, había enfrentado varios problemas de salud que la mantuvieron en cama durante meses. En sus últimos años, como ella misma contó, su sistema inmunológico y digestivo se vieron bastante comprometidos.