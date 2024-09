´Don Ramón’ cumpliría 100 años. Así fue su vida fuera de ‘la vecindad del Chavo’

El 2 de septiembre, Ramón Valdés habría cumplido 100 años. El padre de ´La Chilindrina’, dueño de los suspiros de doña Clotilde y el eterno deudor del señor Barriga, falleció el 9 de agosto de 1988. Esteban Valdés, su hijo, le rindió un sentido homenaje. “Lo seguimos extrañando, sigue en nuestros corazones y lo que veo y más me encanta, es que sigue en el corazón de las personas. Prendo la tele y oigo su voz; abro YouTube o Instagram y ahí está mi papá en algún video. ¿Qué mejor señal para nunca olvidarlo?”.

Esteban escribió Con permisito, dijo Monchito, el libro que recorrió la vida de su famoso padre, quien batalló contra un agresivo cáncer de estómago que se lo llevó a los 64 años. Ramón Valdés dejó un gran legado como actor de cine y televisión y como el legendario personaje que quedó debiendo 14 meses de renta.

El escrito revela su faceta como padre de familia y la manera en que manejó la fama con el éxito de El Chavo del 8. También muestra detalles de su personaje, su relación con Roberto Gómez Bolaños. Así mismo, narra cómo vivió con la enfermedad y sus años finales.

Ramón Valdés también ‘debía la renta’

Esteban Valdés, uno de los 5 hijos que tuvo en su matrimonio con Araceli Julián, narró cómo era la vida del artista y su familia, antes de la fama y cómo ‘Don Ramón’ logró resolver los problemas con ingenio y creatividad. El artista, nacido en Ciudad de México, desempeñó varios oficios: fue zapatero, lechero, mecánico, carpintero, ‘ropavejero’, plomero y peluquero. De hecho, también se atrasaba en el pago de la renta, como su entrañable personaje, pero así mismo, luchó para que a los suyos no les faltara nada. “Las dificultades que pasaba don Ramón también las pasamos. Un capítulo de mi libro se llama ‘Las muchas casas’ y ahí repaso todos los lugares en los que vivimos, pero no porque fuéramos ricos, sino porque éramos pobres en la vida real y mi papá no tenía para pagar la renta por más que se esforzara para cubrir esos gastos”.

El hijo de ‘don Ramón’ también recordó, en una entrevista para Encendidos, la manera en que cambió la vida de la familia Valdés, “pasamos de no tener nada a empezar a tener. Luego empezó a ganar más dinero y pasamos de tortillas de harina a caviar y champán; sin embargo, mi papá siempre se mantuvo con los pies en la tierra”.

Roberto Gómez Bolaños le hizo un pedido especial a Ramón Valdés

Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés se conocieron en la película Tres lecciones de amor, filme de 1958, en que el primero era guionista y el segundo, actor. Díez años después, Gómez Bolaños lo llamó para que integrara el elenco de Los supergenios de la mesa cuadrada. En 1971 se convirtió en ‘don Ramón’ en El Chavo del Ocho. Cuando le ofreció le habló sobre el rol a desempeñar, el famoso guionista y productor le puso una sola condición: “No cambies, no actúes. Sé tú”. Y Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo lo cumplió al pie de la letra. Esteban recuerda con cariño y gratitud ese momento. “Mi papá llegó a hacer más de cien películas. Roberto Gomez Bolaños lo conoció en una de ellas y, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en televisión, lo llamó. Así se le abrió las puertas del éxito”.

El libro también aborda los últimos años de Ramón Valdés, recordando aquel día en Perú, donde fuertes dolores de estómago aquejaron al actor, quien tuvo que viajar a México con urgencia.

El cáncer, avanzado y que había hecho metástasis, estaba acabando con el famoso ‘Don Ramón’, a quien le dieron apenas seis meses de vida. Los cuidados que recibió durante los tres últimos años de su vida eran paliativos y las dos últimas semanas tuvo que ser sedado por el dolor. Ramón Valdés murió a los 64 años, el 9 de agosto de 1988.