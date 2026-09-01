Duane ‘Keffe D’ Davis, culpable por asesinato de Tupac Shakur. Sus memorias lo condenaron

El 7 de septiembre de 1996 la estrella del hip hop y del rap Tupac Shakur fue asesinada en medio de un tiroteo. El cantante, que tenía 25 años, murió en la cima de su carrera. Había vendido cerca de 75 millones de discos en el mundo. Con su muerte, Tupac se elevó a leyenda del rap, pero el caso no tuvo avances por décadas.

Solo en el 2023, Duane “Keffe D” Davis, quien fuera calificado por las autoridades con uno de los lideres de entonces de la pandilla South Side Compton Crips, fue señalado de haber ordenado la muerte del artista.

El mismo Davis dijo en un libro publicado en el 2019 que él le entregó el arma a su sobrino Orlando Anderson, quien disparó. También mencionó que él iba en el carro desde donde balearon a Tupac. Aunque la defensa de Davis alegó que se trataba de un libro ficción, desarrollado por un escritor fantasma, un juez permitió que el texto entrara como una de las pruebas contra el señalado, en el juicio. Adicionalmente, en entrevistas sobre el libro, Davis había relatado los mismos hechos del texto.

A una semana de cumplirse tres décadas del crimen, que por años permaneció como uno de los grandes enigmas, Duane Davis fue hallado culpable.

Según la conclusión de la investigación David planeó y ordenó el crimen luego de que su sobrino tuviera un altercado en un casino de Las Vegas con el rapero.

El jurado solo necesitó tres horas para hallar culpable de asesinato en primer grado al señalado.

Duane “Keffe D” Davis, de 63 años, se mostró sereno ante el veredicto y luego pidió que le regresaran sus pertenencias. También anunció que pedirá una apelación.

El próximo 13 de octubre se sabrá cuál es la condena para Davis. Se estima que podría recibir incluso la cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

El tiroteo que acabó con la vida de Tupac

Cuatro disparos recibió Tupac el 7 de septiembre de 1996, mientras iba en su vehículo BMW. Le dispararon desde un Cadillac cerca del Strip de Las Vegas y una de las balas le destrozó el pulmón derecho. Estuvo seis días en el hospital conectado a soporte vital, hasta que murió.

Según las memorias de Davis, que se convirtieron en prueba en el caso, el artista y su grupo de seguridad golpearon al rapero Orlando “Baby Lane” Anderson después de una pelea de Mike Tyson. Horas más tarde, el auto en el que viajaban Davis, Anderson y otros hombres se acercó al BMW del artista y Marion “Suge” Knight, ejecutivo de Death Row Records; desde ahí y sin detenerse dispararon contra Tupac.

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