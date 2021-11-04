Egan Bernal y su novia María Fernanda Manotas terminaron la relación. ¿Qué pasó?

El ciclista colombiano Egan Bernal ha tenido dos relaciones sentimentales oficiales y largas. La más reciente con la médica veterinaria María Fernanda Manotas, quine lo ha acompañado los últimos seis años a lo largo de su carrera. Se conocieron en un restaurante donde ella trabajaba.

Los más de un millón de seguidores del único colombiano que ha ganado el Tour de Francia conocían muy bien el apoyo que la pareja ha demostrado a lo largo de su relación, así como el gusto de Mafe por el ciclismo y los animales. Fue Mafe quien lo apoyó cuando en el 2022 el deportista sufrió un grave accidente mientras entrenaba en una de las carreteras de Cundinamarca.

La pareja que pareció vivir una crisis anteriormente, más exactamente, en el 2021, misma que los ciudadanos digitales notaron cuando los dos eliminaron o archivaron las publicaciones donde aparecían juntos, superó ese momento y retomó su noviazgo.

Egan y Mafe terminaron hace un tiempo ¿por qué?

Ahora se reporta que la pareja habría roto definitivamente. Fue en el programa ‘La Red’, de Caracol, que se confirmó que ya no está junta, desde hace un tiempo.

Dentro de la información que trascendió el ciclista nacido en Zipaquirá, de 29 años y Mafe habrían culminado su noviazgo de común acuerdo. Según lo publicado por el programa de Caracol, una fuente cercana a la pareja, asuntos derivados de un negocio en común en Patios, en La Calera, habrían incidido en la determinación.

Frank Solano mencionó en el programa que posteriormente se dirigieron a Egan y a Mafe, quienes confirmaron la ruptura y prefirieron manejar el momento con discreción.

El ganador del Giro de Italia 2021 culmina de esta manera una relación que vivió su momento más mediático cuando en plena crisis, por rumores de infidelidad, Egan le pidió a pedirle perdón a Mafe con micrófono en mano durante una cena, delante de los comensales. Esta situación se viralizó y la pareja se reconcilió. “Quiero decirle que la amo muchísimo y estoy orgullosa de ella”, dijo en aquella ocasión.

En las redes de cada uno desaparecieron las publicaciones que tenían conjuntas. También dejaron de seguirse.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí