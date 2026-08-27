La Celebración del Cine y la Televisión, que tendrá su sexta edición el próximo 2 de octubre en la ciudad de Beverly Hills (EE.UU.), distinguirá a los conocidos como Los Javis con el premio al mejor director por ‘La Bola Negra’, inspirada en una obra inacabada del poeta español Federico García Lorca.

La película, cuyo estreno está fijado para el próximo 25 de septiembre antes de su llegada a Netflix, triunfó en el último Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a la mejor dirección y recibió una larga ovación de varios minutos.

La esperada producción está protagonizada por un reparto estelar encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close.

John Leguízamo: 40 años de carrera artística

Por su parte, Leguízamo recibirá el galardón a trayectoria profesional, en reconocimiento a las más de cuatro décadas de trabajo que le han valido un Emmy y un Tony y que incluyen recientemente su participación en la aclamada ‘The Odyssey’ (‘La Odisea’), de Christopher Nolan.

“¡Gracias a los premios de la Crítica por este inmenso honor! Estoy anonadado, de verdad lo digo. Han sido cuatro largas décadas, pero muchos grandes artistas y productores generosos en la industria me han impulsado cuesta arriba, yendo más allá de su rol para ayudarme”, dijo el artista de 66 años.

¿Quién es John Leguízamo?

John Leguizamo es un actor, comediante, productor y guionista colombiano-estadounidense, nacido en Bogotá el 22 de julio de 1960. Cuando era niño, su familia se mudó a Nueva York, donde comenzó a forjar su carrera en el cine, la televisión y el teatro. Es especialmente conocido por sus espectáculos de comedia, donde aborda temas sobre la identidad y la cultura latina.

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A lo largo de su carrera, ha dejado huella en numerosas producciones de Hollywood. Algunos de sus papeles más representativos incluyen a Luigi en Super Mario Bros. Benny Blanco en Carlito’s Way, Tybalt en Romeo + Juliet y Sid, el perezoso de la popular saga animada La era de hielo. También ha tenido apariciones destacadas en películas como Moulin Rouge!, John Wick y Encanto. Además de su trabajo como actor, Leguizamo se ha ganado el reconocimiento por su labor como escritor y productor, así como por su defensa de una mayor representación de los latinos en la industria del entretenimiento. Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los artistas colombianos más influyentes en Hollywood.