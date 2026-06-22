El actor de ‘Elf’ que pasó de Hollywood a vivir en su carro y luego terminó preso

Faizon Love, actor y comediante estadounidense recordado por su participación en ‘Elf’, volvió a ser noticia en junio de 2026 tras conocerse detalles de su situación económica durante un proceso judicial relacionado con una disputa por manutención infantil. La información salió a la luz en una corte de Florida, donde su defensa aseguró que atraviesa dificultades financieras desde hace varios años.

Las declaraciones llamaron la atención porque Love desarrolló una extensa carrera en cine y televisión desde la década de 1980 y participó en producciones que alcanzaron amplia popularidad en Estados Unidos y otros países.

¿Qué pasó con Faizon Love?

Nació Santiago de Cuba hace 58 años y pasó parte de su infancia entre California y Nueva Jersey, debido al trabajo de su padre en la Marina de Estados Unidos. Desde muy joven mostró interés por la comedia y comenzó a presentarse en escenarios de stand-up cuando apenas tenía 15 años. Más adelante participó en producciones teatrales y fue construyendo una carrera que terminaría llevándolo al cine y la televisión.

En la película navideña Elf (2003), Faizon Love interpretó al gerente de la juguetería Gimbel's. Fotografía por: Warner Bros.

Aunque para muchos espectadores su nombre está ligado a ‘Elf’, su carrera incluye otros títulos como ‘Friday’, ‘The Replacements’, ‘Couples Retreat’ y la serie ‘The Parent Hood’. Además, prestó su voz al personaje Sean ‘Sweet’ Johnson en el exitoso videojuego ‘Grand Theft Auto: San Andreas’, uno de los más populares de la franquicia. Con más de 70 créditos en pantalla, logró consolidarse como una figura reconocida dentro de la comedia estadounidense.

Sin embargo, en junio de 2026 su situación personal volvió a quedar bajo la lupa pública. Faizon Love fue arrestado en Florida por cargos de desacato judicial relacionados con un caso de manutención infantil. Según documentos judiciales y reportes de medios estadounidenses, la disputa involucra una deuda cercana a los 250.000 dólares. El actor permaneció detenido durante varios días antes de ser liberado por orden de un juez.

Lo que más sorprendió durante las audiencias fue la descripción que hizo su defensa sobre su estado económico. Su abogado aseguró que Love había atravesado periodos de falta de vivienda, que no cuenta con ahorros significativos y que actualmente depende en gran medida de las regalías que sigue recibiendo por trabajos realizados años atrás, entre ellos ‘Elf’. El propio actor afirmó ante la corte que sus ingresos recientes han sido muy limitados y que incluso llegó a pasar temporadas sin obtener ganancias.

El caso continúa abierto y la justicia estadounidense solicitó documentación financiera adicional para determinar su capacidad de pago. Mientras tanto, la situación ha generado numerosas reacciones en redes sociales y foros de entretenimiento, donde muchos usuarios expresaron sorpresa al conocer las dificultades económicas de un actor asociado durante años a producciones de gran éxito comercial.

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