Kevyn Bury, el actor que estuvo a punto de jugar en un conocido equipo de fútbol

Kevin Bury no siempre soñó con los escenarios y las cámaras. Su primera gran pasión fue el fútbol, un sueño que se vio truncado por una lesión. Sin embargo, este revés también lo impulsó a tomar una decisión que cambió su vida para siempre: adentrarse en el mundo de la actuación.

En una entrevista con Vea, el actor y cantante reveló los detalles de cómo llegó a la televisión y se enamoró de las cámaras. Además, reveló los planes que tiene en la música.

Un repaso por la historia de vida de Kevyn Bury

Nació en 1992 dentro de una familia caleña que le enseñó los valores encargados de forjar al hombre que es hoy en día. Su paso por el colegio lo recuerda con gran aprecio, teniendo en cuenta que en esta época conoció dos de sus más grandes pasiones: el fútbol y la actuación.

“Mis primeros años de vida giraron en torno al fútbol. El fútbol era todo para mí. Yo crecí en mi barrio con Duván Zapata, estrella de la selección Colombia que hoy juega en Italia, y yo estaba en los últimos filtros de las pruebas de ingreso a las inferiores del América de Cali cuando todo cambió (...) Creo que el futbolista en formación tiene que estar acompañado de alguien maduro que tenga ese foco que quizá, por ser tan joven, a él le puede faltar en ese momento. Entonces siento que si no tienes eso puedes tomar decisiones inmaduras, como las que tomé yo”, expresó inicialmente.

Según contó Kevin Bury a Vea, aunque sufrió una lesión que no le permitía continuar en ese momento con su proceso de admisión al América de Cali, fue su proceder en ese momento lo que le dio un giro radical a su vida.

“En un entrenamiento me lesioné un dedo, pero no dije nada porque siempre he sido así, si me pasa algo dejo que se cure solo y aparte casi nunca me enfermo. Cuando llegué a la casa el dedo estaba súper inflamado y mi mamá me llevó a la clínica, donde me enyesaron. Yo no sé si fue por miedo, pena, si ya me sentía parte del equipo o qué pensaba en ese momento, pero cuando mi papá me dijo que fuera al equipo no lo hice. Al mes, luego de que me quitaran la férula, volví a presentarme y el entrenador me preguntó por qué no había regresado; sin embargo, al darle mis razones me dijo que yo, al hacer parte de un equipo base, debía ser atendido por el departamento médico del equipo y tener un entrenamiento diferencial. Por esa razón debía iniciar de nuevo con todo el proceso”, relató el vallecaucano, quien desistió en ese momento de volver a intentarlo.

“Esa fue una pequeña decisión en mi vida de la que me arrepiento y, a la vez, no. Es que, gracias a eso, logré adquirir la disciplina que hoy tengo para mi profesión como actor, y se necesita mucha, entonces creo que todo tenía que pasar por algo. Yo ya estaba hecho para ser futbolista, seguramente, pero el destino tenía otros planes y el fútbol tenía que llegar a mi vida para dejarme esta valiosa enseñanza”, agregó Kevin Bury.

¿Cómo llegó Kevin Bury a la televisión?

A partir del momento en que abandonó su sueño de ser futbolista, los padres del caleño demostraron gran preocupación porque ninguna carrera universitaria le llamaba la atención y estaba a punto de culminar sus estudios escolares.

“Recuerdo que un sábado llegó mi mamá a la casa y me dijo: ‘Hijo, hoy pasé por el estadio —justo por ahí, como que todo tiene su vínculo con el fútbol— y vi algo sobre casting para actores y modelos, y yo siento que usted sirve para eso’. Yo, que nunca había tenido contacto con la televisión, pensaba que todo en la industria era por palanca. Aun así fuimos, me presenté y resulta que me gané una experiencia para conocer el medio. La agencia me llevó a Bogotá y apenas conocí el detrás de cámaras de una grabación me enamoré de esto. Yo tengo esa imagen muy clara: fue la grabación de una escena de Jorge Enrique Abello en ‘Los tacones de Eva’. Ahí me cambió el chip y entendí que no podía volver a dejar un proyecto tirado, así que la daría todo por ser actor”, explicó.

La decisión que tomó Kevin Bury de cara a su futuro no fue del agrado de todos. Una de sus profesoras de colegio, por ejemplo, lo cuestionó frente a sus compañeros: “Ella empezó a decirme que eso era para vagos y que eso no se estudiaba ¡Yo no lo podía creer! Ahí le respondí, y admito que fui un poco grosero, entonces me llevaron a coordinación, donde expuse que ella no podía decirme ese tipo de cosas ni cuestionar lo que quería para mi futuro ¡Ojalá esa profesora vea esto hoy en día!”.

Por fortuna para el actor, las críticas en su contra eran equívocas y su camino en la televisión ha sido fructífero, pues ha hecho parte de populares producciones, como Francisco el matemático, La reina del flow, Noobees, Comando Élite, Ritmo Salvaje, El club de los graves, Paraíso Blanco y Romina Poderosa.