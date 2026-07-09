El comentario de Bizarrap sobre Lionel Messi que desató polémica en el Mundial 2026

El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 sigue dando de qué hablar, pero esta vez no por una jugada de Lionel Messi ni por una decisión arbitral. Quien terminó en el centro de la conversación fue el productor argentino Bizarrap, luego de protagonizar un llamativo momento durante una entrevista para el canal DAZN, instantes después del compromiso.

Lo que parecía una simple entrega del premio al jugador del partido (MVP por sus siglas en inglés) terminó convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de la jornada. Una frase que dejó a medias, seguida de una rápida corrección y varios titubeos, hizo que miles de usuarios en redes sociales comenzaran a preguntarse si el productor había dicho más de lo que debía.

La frase de Bizarrap sobre Messi que se volvió viral

El famoso productor fue el encargado de entregarle a Lionel Messi el reconocimiento como MVP del partido. Al tomar el micrófono comenzó hablando con total tranquilidad y dijo: “Me avisaron ayer que tenía que darle el premio y...”. En ese momento hizo una pausa y, como si se hubiera dado cuenta del alcance de sus palabras, cambió inmediatamente la idea para agregar: “...a sea quien sea el jugador del partido”.

Desde ese instante, el discurso de Bizarrap dejó de ser tan fluido. Con varias pausas y visibles titubeos continuó: “Así que emmm... nada, obviamente que dije que sí porque... yo soy muy, muy... me gusta demasiado el fútbol y generalmente esas cosas, viste, prefiero no hacerlas, pero tenía una esperanza de que iban a terminar ganando y bueno, fue así”.

Las imágenes no tardaron en viralizarse en X, TikTok e Instagram. Mientras algunos internautas aseguraban que el artista argentino había estado a punto de revelar que ya conocía quién sería el Jugador del Partido, otros consideraron que simplemente quiso explicar que desde el día anterior sabía que participaría en la ceremonia de premiación, sin conocer quién recibiría el reconocimiento.

La polémica tomó mayor fuerza porque el episodio ocurrió pocos minutos después de un partido que ya estaba rodeado de controversia por los reclamos de Egipto sobre varias decisiones arbitrales y las intervenciones del VAR.

Además, tras viralizarse el video, algunos usuarios comenzaron a cuestionar otro detalle: la decisión de la FIFA de elegir, precisamente, a un artista argentino (que se ha mostrado cercano en distintas ocasiones a Lionesl Messi) para entregar el premio al Jugador del Partido en un encuentro entre Argentina y Egipto.

En redes sociales hubo quienes consideraron que esa designación daba pie a interpretaciones, pues resultaba difícil imaginar a Bizarrap entregándole el reconocimiento a un futbolista egipcio en caso de que el equipo africano hubiera ganado el compromiso.

Aunque no existe ninguna prueba de que el premio al MVP hubiera estado definido antes del encuentro, para muchos usuarios la forma en que el creador de las BZRP Music Sessions interrumpió su frase, la corrigió de inmediato y continuó con un discurso lleno de pausas fue suficiente para convertir ese momento en uno de los más comentados del Mundial.

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